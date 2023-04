Kujawsko-pomorskie: wiosna z przymrozkami. Noc i ranek będą bardzo zimne

2023-04-02, 22:18 Redakcja

Lekki mróz wraca nad Kujawy i Pomorze. Ma z nami zostać do czwartku/fot. Pixabay

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w nocy z niedzieli na poniedziałek dla wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Synoptyk IMGW prognozuje, że od godziny 23.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura powietrza spadnie do około minus 3 stopni Celsjusza, a przy gruncie do minus 5 stopni. Przymrozki mogą występować lokalnie do godziny 9.00 w poniedziałek.

Ostrzeżenie obejmuje całe województwo.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 90 proc.



W poniedziałek do Polski nadal będzie napływać z północy chłodne, arktyczne powietrze. Jak powiedziała Dorota Pacocha, synoptyk IMGW-PIB, do połowy tygodnia czekają nas noce z przymrozkami i dni z temperaturą maksymalną do kilku stopni Celsjusza.

I tak ma być aż do czwartku.