Misterium Męki Pańskiej w bydgoskiej Dolinie Śmierci. Widowisko, które zostaje w sercu [wideo z drona, zdjęcia]

Po raz 22. w bydgoskiej Dolinie Śmierci zorganizowano Misterium Męki Pańskiej. W tym roku widowisko pasyjne odbyło się pod hasłem „W imię Pana”. W przedstawienie męki i śmierci Jezusa zaangażowanych było pond 300 osób.

Tradycyjnie sceny biblijne przeplatane były wątkami współczesnymi, nawiązano m.in. do wojny na Ukrainie i papieża Jana Pawła II. Wydarzenie na fordońskich górkach przyciągnęło tłumy wiernych. Co mówili tuż po zakończeniu misterium?



- Mnie się bardzo podobało. Byłam pierwszy raz i jestem zachwycona. Wzruszyłam się, bo to było tak realistycznie pokazane...

- Dla mnie to jest mocne, wartościowe, podnoszące na duchu. Tak przemawiał właśnie Jan Paweł II, który był naszym ukochanym papieżem - Polakiem, także jesteśmy bardzo wzruszeni...

- Zawsze można jakąś refleksję po takim spotkaniu złapać...

- Jakie to jest piękne i ważne wydarzenie. Robi wrażenie, zwłaszcza że to nie jest tylko sama droga krzyżowa, tylko z dodaną dodatkową historią...

- Bardzo fajnie to wszystko wyglądało. Mamy to w sercu. Misterium skłania do refleksji, i do zastanowienie się nad własnym życiem. Bardzo pouczające przeżycie i wszystkich nas wzmacniające...



Misterium Męki Pańskiej w Fordonie prezentowane było dwukrotnie. Pierwsze widowisko odbyło się o 16:00, kolejne zaplanowano na godz. 20:00. Druga odsłona widowiska zakończyć się ma o 21.37, czyli w godzinę śmierci papieża Polaka.



