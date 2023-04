Narodowy Marsz Papieski w rocznicę śmierci Jana Pawła II i w jego obronie [zdjęcia]

2023-04-02, 18:00 Agnieszka Marszał/Marcin Doliński/Redakcja

Narodowy Marsz Papieski w Warszawie/fot. PAP/Rafał Guz

Ulicami Warszawy tysiące ludzi przeszło w Narodowym Marszu Papieskim zorganizowanym w rocznicę śmierci świętego Jana Pawła II.

W marszu wzięli udział ludzie w różnym wieku i z różnych stron Polski. Podkreślali, że są w stolicy, aby protestować przeciwko próbom niszczenia pamięci o Ojcu Świętym. Podobnie było na Kujawach i Pomorzu. Byliśmy na marszach we Włocławku i Grudziądzu.

Ponad 200 osób przeszło ulicami Włocławka w strugach deszczu, by upamiętnić 18. rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II i stanąć w obronie jego dobrego imienia. Uczestnicy marszu mówili, że Jan Paweł II to dla nich wyjątkowo postać, wychowali się na jego naukach.

Uczestnicy włocławskiego marszu przeszli spod klasztoru ojców Franciszkanów do katedry, gdzie złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą papieską.



Więcej w relacji Agnieszki Marszał.



Ponad pół tysiąca osób przeszło ulicami Grudziądza w obronie Jana Pawła II. Marsz rozpoczął się w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, aby po trzech kilometrach zakończyć się w parafii Św. Piotra i Pawła na osiedlu Lotnisko. Więcej w relacji Marcina Dolińskiego.