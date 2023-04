Poseł Latos kontynuuje spotkania z mieszkańcami. Wizyta w Więcborku

2023-04-01, 21:57 Marcin Doliński/Redakcja

Spotkanie z mieszkańcami Więcborka odbyło się w ramach akcji „Przyszłość to Polska”/fot. Marcin Doliński

– Trzeba przypomnieć, co mówił Donald Tusk przed zimą: że będzie ciemno i zimno. Nie było ani ciemno, ani zimno. Po co takie straszenie ludzi? – mówił poseł Tomasz Latos (PiS) w Więcborku. W sobotę (1 kwietnia) rozmawiał z mieszkańcami m.in. o dystrybucji węgla i o energii elektrycznej.

– Żaden z naszych mieszkańców nie musiał tej zimy marznąć. To pokazuje, że rząd podjął dobre decyzje i za to chciałbym bardzo podziękować – zwrócił się do polityka PiS jeden z uczestników spotkania.



– Daliśmy radę, wystarczyło ogrzewania, był prąd, światło, wszystko – mówił Tomasz Latos. – Wszystkie realizowane projekty wsparcia to łącznie kilkadziesiąt miliardów złotych pomocy dla mieszkańców i przedsiębiorców – wskazał.



Spotkanie z mieszkańcami Więcborka odbyło się w ramach akcji „Przyszłość to Polska”. W piątek polityk PiS uczestniczył w spotkaniu w Tucholi, a w sobotę spotkał się także z mieszkańcami Nakła.