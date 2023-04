Prawo będzie można studiować także na politechnice. PBŚ otwiera nowe kierunki

2023-04-01, 16:30 Informacja Politechniki Bydgoskiej/Redakcja

Uczelnia zapowiedziała uruchomienie kierunków medycznych. Władze placówki mają nadzieję, że będzie to możliwe w roku akademickim 2024/2025. Na zdjęciu na gmach uczelni/fot. archiwum

Prawo, ekonomia i weterynaria – takie kierunki studiów pojawią się w ofercie Politechniki Bydgoskiej im. J.J. Śniadeckich w nowym roku akademickim. Rekrutacja rozpocznie się w czerwcu bieżącego roku.

Jak przekazuje uczelnia, prace nad kierunkiem „prawo” trwały od dłuższego czasu na Wydziale Zarządzania. Ten z dniem 1 października 2023 roku zostanie przekształcony w Wydział Prawa i Zarządzania. – To efekt rozmów i konsultacji z ekspertami i praktykami w zakresie prawa karnego, cywilnego, handlowego, administracyjnego czy finansowego. Będą to stacjonarne jednolite studia magisterskie trwające 5 lat – mówi prof. Marek Adamski, Rektor PBŚ.



Drugą nowością na Wydziale Prawa i Zarządzania będą studia I stopnia z ekonomii. –Kierunek będzie miał charakter praktyczny. Oznacza to nie tylko zwiększoną liczbę godzin praktyk. Część zajęć prowadzić będą przedstawiciele sektora finansowego oraz wybranych firm z regionu. Nowy kierunek studiów otworzy także Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt. Do cieszącej się dużą popularnością zoofizjoterapii dołączy Weterynaria, która także będzie miała status kierunku praktycznego – zapowiada rzecznik uczelni, dr hab. inż. Szymon Różański.



Wcześniej uczelnia zapowiedziała uruchomienie kierunków medycznych. Władze placówki mają nadzieję, że będzie to możliwe w roku akademickim 2024/2025.