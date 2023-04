Nowość w bydgoskim systemie Park & Ride. W sprzedaży są już bilety okresowe

2023-04-01, 13:01 Tatiana Adonis/Maciej Wilkowski/Redakcja

Bilet okresowy można kupić w biletomatach na parkingach system P&R/fot. Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

Od 1 kwietnia w systemie Park & Ride („parkuj i jedź”) można kupić bilety okresowe: jedno-, 5-, 14- i 30-dobowe. Bydgoscy drogowcy zachęcają do korzystania z nowej opcji, a od poniedziałku do środy (3–5 kwietnia) przeprowadzą akcję informacyjną na parkingach.

– W ramach P&R kierowca może zostawić samochód i z biletem parkingowym podróżować dalej komunikacją miejską – przypomina Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



W mieście jest pięć parkingów P&R: wielopoziomowy przy ul. Grudziądzkiej, w Lesie Gdańskim, przy rondzie Kujawskim, na Węźle Zachodnim i osiedlu Przylesie. Świecą one jednak pustkami. Drogowcy mają nadzieję, że zmieni to nowa oferta – bilety okresowe. Bilet dobowy kosztuje 12 zł, 5-dobowy 34 zł, 14-dobowy 80 zł, a 30-dobowy 108 złotych.



Jak działa bilet okresowy w P&R?

Od poniedziałku do środy (3–5 kwietnia) pracownicy ZDMiKP udzielą pomocy kierowcom, którzy zechcą skorzystać z parkingów Park & Ride oraz biletów okresowych. Informacji na temat funkcjonowania systemu będą udzielać na parkingach: Przylesie, Rondo Kujawskie, Węzeł Zachodni i Las Gdański w godz. 7.00–10.00.



„Abonament (w ramach biletu okresowego – przyp. red.) będzie obowiązywał tylko dla jednej lub dwóch osób podróżujących razem samochodem. Podróż komunikacją miejską również będzie musiała odbywać się wspólnie (maks. dwie osoby). Bilet okresowy nie będzie przypisany do jednego parkingu. Będzie obowiązywał na wszystkich parkingach w systemie P&R – z wyjątkiem parkingu przy ul. Grudziądzkiej” – zapowiadał w lutym bydgoski Zarząd Dróg.



Przewidziano też inne ograniczenie: samochodu nie będzie można zostawić na parkingu na noc. Doba parkingowa będzie trwała do 2:00 w nocy. Jeżeli kierowca pozostawi auto przez całą noc, będzie musiał zapłacić dodatkowo 100 złotych.



Różni się od Bydgoskiej Karty Miejskiej

Drogowcy przypominali też, że bilet okresowy P&R nie jest tym samym, co Bydgoska Karta Miejska. „Mimo że bilet okresowy na system P&R będzie kosztował tyle co bilet sieciowy komunikacji miejskiej, trzeba pamiętać, że system P&R jest niezależny od BKM. Oznacza to, że: zakup biletu okresowego P&R będzie odbywać się tylko w biletomatach znajdujących się na parkingach Park&Ride, bilet okresowy będzie przypisany do numeru rejestracyjnego pojazdu i będzie biletem na okaziciela, podróż komunikacją miejską będzie możliwa na bilecie okresowym P&R tylko podczas parkowania pojazdu na jednym z parkingów P&R, po wyjechaniu auta z parkingu, bilet na komunikację zostanie automatycznie zawieszony” – informowali.