Poseł Tomasz Latos na spotkaniu Tucholi. Pytania o lasy, drogi i bezpieczeństwo

2023-03-31, 20:20 Marcin Doliński/Redakcja

Tomasz Latos kontynuuje cykl spotkań z mieszkańcami regionu. W piątek poseł PiS odwiedził Tucholę w ramach akcji „Przyszłość to Polska". Wśród zadawanych pytań pojawiły się te o remonty lokalnych dróg, czy prywatyzację polskich lasów.

– Nie ma zgody na to, aby lasy polskie były w jakikolwiek sposób podporządkowane dyktatowi brukselskiemu. My się na to nie zgadzamy i jako Prawo i Sprawiedliwość absolutnie na to zgody nie będziemy wyrażać – mówił poseł Tomasz Latos. Odniósł się także do tematu dróg.



– Wiele miliardów złotych przeznaczone zostało na inwestycje drogowe i na kolejne, jak wyliczono około 1800 kilometrów dróg na terenie Polski, Polski powiatowej i gminnej. My naprawdę przeznaczyliśmy ogromne pieniądze, aby dokonać przełomu w tej sprawie. Tyle pieniędzy, ile wydaliśmy na drogowe inwestycje, nie wydano do tej pory nigdy – podkreślał parlamentarzysta PiS.



W sobotę (1 kwietnia) poseł spotka się o godz. 13:00 z mieszkańcami Więcborka.