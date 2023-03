Tak się robi białą kiełbasę i żurek! Leśny jarmark w Solcu Kujawskim [wideo, zdjęcia]

2023-03-31, 19:50 Monika Kaczyńska/Redakcja

Przetwory pałuckie, gęsina, konfitury, białe kiełbasy, mazurki i babki - królowały na Jarmarku Wielkanocnym w Solcu Kujawskim. Przywieźli je ze sobą lokalni wystawcy i koła gospodyń wiejskich z różnych zakątków naszego województwa.

Gospodynie z KGW w Pturku chętnie dzieliły się też przepisami, np. na zakwas potrzebny do przygotowania wielkanocnego żurku.



– Żurek robi się z mąki żytniej. Ja dodaję chleba żytniego, żeby to zaczęło fermentować. No i w ciepłym ten zakwas trzeba trzymać, a w międzyczasie mieszać, dosypywać, dożywiać te bakterie...

– Taki zakwas to już tydzień przed świętami musi być zrobiony. Ostatni moment jest w tej chwili, żeby zrobić swój zakwas, i żeby dobry żurek wyszedł.



Krzysztof Leśniewski robił białą kiełbasę myśliwską.



– Główne składniki to, wiadomo, coś tłustego, czyli boczek, jakaś łopatka, do tego ścięgnista golonka lub karkówka. W mięsie musi być dużo czosnku, majeranku, no i sól, pieprz. To jest nasza tradycja wielkanocna. I pamiętajmy, żeby kiełbasy nie gotować, tylko ją parzymy – mówi specjalista.



Podczas jarmarku odbyły się pokazy kulinarne, można wziąć udział w warsztatach ozdób wielkanocnych. Wydarzenie na terenie Hotelu i Restauracji "Dobre z lasu" w Solcu Kujawskim potrwa do 19:00.



