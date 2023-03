Kurczaczki czekają! Politechnika Bydgoska rozpoczęła słynny Jarmark Wielkanocny [wideo, zdjęcia]

2023-03-31, 19:10 Tatiana Adonis/Redakcja

Lokalne przysmaki, rękodzieło i muzyka na żywo - rozpoczął się Akademicki Jarmark Wielkanocny organizowany przez Politechnikę Bydgoską/fot. Tatiana Adonis

Lokalne przysmaki, rękodzieło i muzyka na żywo - rozpoczął się Akademicki Jarmark Wielkanocny organizowany przez Politechnikę Bydgoską. Do niedzieli w fordońskim kampusie na odwiedzających czekają lokalni wystawcy. Można kupować, degustować, a na koniec zrobić sobie bezpłatnie badania.

– Politechnika Bydgoska otwiera się cały czas na mieszkańców miasta, na mieszkańców Fordonu – mówi rektor Politechniki Bydgoskiej, profesor Marek Adamski. – Prezentujemy we współpracy z KOWR-em, ale także bezpośrednio z wytwórcami stoiska z żywnością, są stoiska z ozdobami świątecznymi. Myślę, że w miłej, świątecznej atmosferze, przy programie na scenie oraz ekspozycji kurczaków wielkanocnych, mieszkańcy Bydgoszczy razem z pracownikami Politechniki i studentami będą mogli w Fordonie miło spędzić czas.



Oprócz pysznego jedzenia jarmarkowi towarzyszy wiele atrakcji i muzyka na żywo. Goście uczelni mogą, np. wybrać się do Stefy Kultury, gdzie na najmłodszych czeka

Filharmonia Pomorska z zajęciami twórczymi. W planach jest także niedzielny koncert z animacją dla dzieci.

Na scenie wystąpią: Anglojęzyczne Przedszkole Niepubliczne SMYKI, Patrycja Mazurek-Toczko, Trójkowe TRIO z III LO w Bydgoszczy i wielu innych zdolnych artystów. Gościem jarmarku będzie ponownie finalistę programu „Mam Talent" - Waldek Kukurowski.

W programie są także pokaz kalisteniki w wykonaniu grupy Only Workout. Marlena Cichocka - finalistka VIII edycji programu MasterChef przygotuje pokazy kulinarne połączone z degustacją przepysznych wielkanocnych potraw.

Jarmark Wielkanocny to także idealna okazja, by bezpłatnie sprawdzić swój stan zdrowia. Zadbają o to Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy oraz Przychodnia Bajka.

Nie ma Jarmarku Wielkanocnego bez kurczaków. Można je mogli odwiedzić w specjalnie dla nich przygotowanym domku. Za bezpieczeństwo i komfort kurczaków odpowiadają najlepsi specjaliści z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt.



Jarmark odbywa się w uczelnianym kampusie przy ul. Kaliskiego w Fordonie. W piątek (31 marca) można go odwiedzać do 20:00, w sobotę (1 kwietnia) od 12:00 do 20:00, a w niedzielę (2 kwietnia) od 12:00 do 18:00.



Więcej w relacji Tatiany Adonis. Program jest: TUTAJ