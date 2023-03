Remont mostu drogowo-kolejowego w Grudziądzu. Wizyta wiceministra infrastruktury

2023-03-31, 16:41 Marcin Doliński/Redakcja/PAP

Remont mostu kolejowo-drogowego w Grudziądzu rozpoczął się 13 marca. Na specjalnej konferencji spotkali się politycy, przedstawiciele władz/fot. Marcin Doliński

– Modernizacja mostu kolejowo-drogowego przez Wisłę w Grudziądzu pozwoli na przywrócenie dawnych warunków technicznych przejazdu pociągów, zwiększenie prędkości z 50 do 80 km/h – powiedział w piątek wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Wiceszef Ministerstwa Infrastruktury podkreślił, że w kraju realizowany jest wielki program inwestycji kolejowych o wartości 77 mld zł, obejmujący wszystkie sfery, m.in. infrastrukturę kolejową. Zaznaczył, że wszystko to ma służyć poprawie bezpieczeństwa i warunków przewozów.



– Te duże, efektowne inwestycje są również uzupełniane przez takie działania, jak remont mostu kolejowo-drogowego w Grudziądzu. Ten najdłuższy most kolejowo-drogowy w Polsce ma 1098 długości, ponad 10 metrów szerokości, ma 11 przęseł. To drugi etap inwestycji związany m.in. z wymianą nawierzchni po to, aby przywrócić dawne warunki techniczne, które pozwolą na zwiększenie prędkości z 50 do 80 km/h – powiedział Bittel na konferencji prasowej w Grudziądzu.



Wiceminister podkreślił, że w Grudziądzu w ciągu dwóch lat powstaną trzy przystanki kolejowe – Grudziądz Rządz, Grudziądz Centrum i Grudziądz Tuszewo; wartość tych inwestycji to łącznie około 8 mln zł.



Członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe Piotr Majerczak zwrócił uwagę, że grudziądzki most został wybudowany w 1878 r.; przeprawę przebudowano w latach 50. XX w. Poinformował, że w ramach obecnie prowadzonych prac obiekt zostanie dostosowany do przyszłej elektryfikacji linii oraz zostanie dobudowany ciąg pieszo-rowerowy.



Majerczak zaznaczył, że w ramach programu budowy przystanków w województwie kujawsko-pomorskim postanie 11 przystanków kolejowych za prawie 90 mln zł. W Grudziądzu dwa przystanki zostaną oddane do użytku jeszcze w tym roku, a jeden w pierwszej połowie 2024 roku.



Szczegóły w relacji Marcina Dolińskiego.