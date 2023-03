Nowy prezes WZL nr 2 w Bydgoszczy to pułkownik rezerwy i pilot Tomasz Kozyra

2023-03-31, 15:07 Redakcja

Spółka informuje, że Tomasz Kozyra na prezesa WZL nr 2 w Bydgoszczy powołany został 30 marca. Jak czytamy w komunikacie firmy, ma wieloletnie doświadczenie w pilotowaniu statków powietrznych różnych typów a jednocześnie umiejętności zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi. Jest aktywnym pilotem General Aviation związanym z Aeroklubem Wrocławskim. Był też pilotem doświadczalnym.

Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Sił Powietrznych w Dęblinie (1998) oraz studia magisterskie na Wydziale Pedagogiki w Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Jest absolwentem podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Air Command and Staff College w Maxwell AFB, Alabama, USA, gdzie uzyskał tytuł Master of Military Operational Art and Science; ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzenia zasobami ludzkimi w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” i studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.



Od 2020 r. był związany z Wojskowymi Zakładami Łączności nr 2 S.A. w Czernicy, gdzie pełnił funkcję prezesa, a wcześniej członka zarządu. W latach 2015-2020 był Szefem Szkolenia w 1 Skrzydle Lotnictwa Taktycznego, w latach 2011-2015 służył na stanowisku zastępcy dowódcy eskadry i zastępcy dowódcy grupy w 21 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 7 eskadrze lotnictwa taktycznego. Interesuje się lotnictwem, historią II wojny światowej i koszykówką.