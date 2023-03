Gmina Białe Błota dostała profesjonalny wóz do czyszczenia kanalizacji [zdjęcia]

2023-03-31, 18:20 Jolanta Fischer/Redakcja

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach otrzymał nowy pojazd specjalistyczny typu WOMA./fot. Jolanta Fischer

Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach otrzymał nowy pojazd specjalistyczny typu WOMA. Do tej pory gminy nie było stać na tę inwestycję. Z dofinansowaniem rządowym – już tak.

– Pojazd typu WOMA to jest samochód specjalistyczny do czyszczenia kanalizacji sanitarnej – mówi Grażyna Mączko, prezes zarządu Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych w Białych Błotach. – Jest to dla naszej spółki, dla naszej gminy nie lada wydarzenie. Cena tego samochodu jest bardzo wysoka i wynosi ponad dwa miliony złotych. Ten wóz jest niezbędny do utrzymania prawidłowego działania kanalizacji, a szczególnie kanalizacji wybudowanej w latach 2013-2015. Fakt, że gmina stała się właścicielem tego pojazdu zawdzięczamy pani poseł Ewie Kozaneckiej. Pieniądze, ponad milion osiemset tysięcy złotych, otrzymaliśmy z funduszu rezerwowego. Gmina dostała także pieniądze z Polskiego Ładu na kanalizację, na rozbudowę tego obiektu. Łącznie otrzymaliśmy ponad 22 miliony złotych.

– Bardzo nam zależało, żeby ten samochód do wodociągów w Białych Błotach trafił – mówi poseł Ewa Kozanecka. – Podjęliśmy wszelkie możliwe starania i udało się, dzięki dofinansowaniu z rezerwy celowej budżetu państwa, dzięki zrozumieniu pana premiera Mateusza Morawieckiego.



Wiceprzewodniczący rady gminy Henryk Sykut przypomina, że dostarczenie dobrej wody i odprowadzenie ścieków to podstawowe zadania gminy.

– Sprzęt który się pojawił to jest towar z najwyższej półki, który pozwoli nam nie wyprowadzać tych usług na zewnątrz. Te usługi będziemy świadczyć sami. Potrzeba jest duża. Mamy rejon Łochowo, gdzie praktycznie raz w tygodniu należy zajrzeć do kolektorów, w których zbierają i zatrzymują się osady. To musi być systematycznie czyszczone. Nie da się co chwilę kogoś prosić o usługę. Jak jest awaria, to nie możemy czekać dzień, dwa, tydzień. Musimy działać natychmiast.