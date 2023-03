Za chwilę półki będą pełne! Otwarcie magazynu żywności Caritas w Jarużynie [zdjęcia]

2023-03-31, 15:53 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Ponad 5 mln zł kosztowała budowa magazynu żywności Caritas Diecezji Bydgoskiej w Jarużynie, na terenie gminy Osielsko. Obiekt został oficjalnie oddany do użytku. Poświęcił go biskup bydgoski Krzysztof Włodarczyk, było też przecięcie wstęgi.

Na prawie 700 metrach kwadratowych znajduje się chłodnia i mroźnia do przechowywania artykułów w temperaturze do minus 30 stopni Celsjusza. Obiekt ma też wszystkie potrzebne pozwolenia - mówi ks. prałat Wojciech Przybyła, dyrektor bydgoskiej Caritas.



– Trzy tygodnie temu odebraliśmy ostatnie pozwolenia na użytkowanie, wszelkiego rodzaju odbiory Sanepidu – mówi ks. Przybyła. – Mamy podstawowy sprzęt do składowania, jak i do załadunku. Mamy wszystkie urządzenia chłodnicze, mroźnicze. Są w pełni sprawne, w pełni działające. Pierwsze towary wjechały. Każdy z segmentów może przyjąć na siebie wagę 9 ton plus jeszcze możliwe składowanie na podłodze, gdzie mogą leżeć cięższe towary, więc w jednym takim segmencie możemy składować od 12 do 13 ton – mówi szef bydgoskiej Caritas.



Od kwietnia organizacja zacznie przyjmować do magazynu unijną żywność z programu FEAD.



Beneficjentami programu FEAD, czyli Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, jest 10 tysięcy osób z terenu diecezji bydgoskiej. Dodajmy, że budowa magazynu w Jarużynie została w połowie (2,5 mln zł) sfinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z programu przeciwdziałania marnowaniu żywności.



