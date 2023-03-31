Бактерії Coli в повіті, перебування біженців, книжки українською зустріч у ВШГ

2023-03-31, 13:01  Pavlo Podkopaiev
Близько 50 книжок українською мовою поповнили фонди Міської публічної бібліотеки в Тухолі. Книги надані Товариством європейського розвитку та національної освіти ТЕРЕН/фото: Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Facebook Близько 50 книжок українською мовою поповнили фонди Міської публічної бібліотеки в Тухолі. Книги надані Товариством європейського розвитку та національної освіти ТЕРЕН/фото: Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Facebook

У повіті виявлено чергове забруднення води ешерихіями, можливість для біженців подання заяви на тимчасове проживання, книжки українською та зустріч на терені ВШГ.

У трьох містах Бидгоського повіту виявлено бактерії Coli в системі громадського водопостачання в Короново, Бушкові та Новому Дворі. Мешканці можуть використовувати воду тільки для господарських потреб. У КП Короново повідомили, що резервуари з питною водою вже встановлено.

Відсьогодні громадяни України з номером PESEL і статусом UKR, можуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання для роботи чи ведення бізнесу. Це рішення для людей, які почуваються впевнено на польському ринку праці та хочуть відмовитися від тимчасового захисту. Заявку на отримання дозволу можна заповнити на веб-сайті Управління у справах іноземців. Потім роздруківку разом із додатками необхідно доставити до Воєводської Адміністрації

Близько 50 книжок українською мовою поповнили фонди Міської публічної бібліотеки в Тухолі. Книги надані Товариством європейського розвитку та національної освіти ТЕРЕН. Для дорослих – 22, для дітей – 26 екземплярів.

Об 11:30 у Бидгощі розпочалася зустріч для українців та представників позаурядових організацій із циклу «Допомагаємо локально 2». Це ініціатива фонду Gaudeamus, яка має сприяти інтеграції та професійній активізації гостей з України в Куявсько-Поморському воєводстві. У рамках заходів люди, які приїдуть до Польщі, можуть отримати підтримку від людей, які тут вже оселилися. Зустріч відбувається на території кампусу Вищої Школи Господарки, аудиторія С116-С117.

Pavlo Podkopaiev

Близько 50 книжок українською мовою поповнили фонди Міської публічної бібліотеки в Тухолі. Книги надані Товариством європейського розвитку та національної освіти ТЕРЕН/фото: Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Facebook Близько 50 книжок українською мовою поповнили фонди Міської публічної бібліотеки в Тухолі. Книги надані Товариством європейського розвитку та національної освіти ТЕРЕН/фото: Miejska Biblioteka Publiczna w Tucholi im. Aleksandra Janty-Połczyńskiego, Facebook

Region

Nowy prezes WZL nr 2 w Bydgoszczy to pułkownik rezerwy i pilot Tomasz Kozyra

Nowy prezes WZL nr 2 w Bydgoszczy to pułkownik rezerwy i pilot Tomasz Kozyra

2023-03-31, 15:07
Seniorzy z Bydgoszczy stracili oszczędności życia. Myśleli, że pomagają bliskim

Seniorzy z Bydgoszczy stracili oszczędności życia. Myśleli, że pomagają bliskim

2023-03-31, 14:45
Most w Kruszwicy zamknięty. Zaczęły się utrudnienia związane z przebudową DK nr 62

Most w Kruszwicy zamknięty. Zaczęły się utrudnienia związane z przebudową DK nr 62

2023-03-31, 13:32
Dawna szkoła znów będzie służyć dzieciom W Sipiorach powstanie placówka opiekuńcza

Dawna szkoła znów będzie służyć dzieciom! W Sipiorach powstanie placówka opiekuńcza

2023-03-31, 11:44
Agencja towarzyska we Włocławku zlikwidowana przez bydgoskich policjantów

Agencja towarzyska we Włocławku zlikwidowana przez bydgoskich policjantów

2023-03-31, 11:12
Jarosław Wenderlich: jestem obiektem ataków ze strony prezydenta Bydgoszczy

Jarosław Wenderlich: jestem obiektem ataków ze strony prezydenta Bydgoszczy

2023-03-31, 11:01
Skażenie wody w gminie Koronowo. Bakteria m.in. w Buszkowie i Nowym Dworze

Skażenie wody w gminie Koronowo. Bakteria m.in. w Buszkowie i Nowym Dworze

2023-03-31, 09:51
Paczki na Śniadanie Wielkanocne gotowe Bazylika pomaga ugości potrzebujących

Paczki na Śniadanie Wielkanocne gotowe! „Bazylika pomaga” ugości potrzebujących

2023-03-31, 09:41
Pożar sklepu medycznego w centrum Bydgoszczy. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży

Pożar sklepu medycznego w centrum Bydgoszczy. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży

2023-03-31, 07:23

Najczęściej czytane

Archiwum

marzec 2023
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2728010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102