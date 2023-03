Seniorzy z Bydgoszczy stracili oszczędności życia. Myśleli, że pomagają bliskim

2023-03-31, 14:45 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Oszuści nie odpuszczają. Tym razem wyłudzili prawie 80 tys. zł od bydgoskich seniorów/fot. ilustracyjna, Pixabay

Dwoje starszych bydgoszczan straciło łącznie blisko 80 tys. złotych. Seniorzy zostali oszukani metodą „na chorego członka rodziny”.

W środę (29 marca) policjanci z bydgoskiego Śródmieścia otrzymali zgłoszenia o dwóch oszustwach, do których doszło na ul. Głowackiego i Swarzewskiej. Do 84-latka i 76-latki zadzwonili oszuści i nakłonili ich do przekazania pieniędzy oraz kosztowności. Miały one zostać przeznaczone na zakup nowoczesnej szczepionki i ratowanie życia najbliższych członków rodziny.



Obie ofiary oszustów przekazały im pieniądze w swoim miejscu zamieszkania, tracąc oszczędności życia. Mężczyzna stracił 23 tys. złotych, a kobieta około 55 tys. złotych. Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia prowadzą postępowanie w tej sprawie.



Policjanci przypominają, że powszechnym sposobem działania przestępców jest także oszustwo na „policjanta”. Przestrzegają przed osobami, które mogą podszywać się pod funkcjonariuszy i prosić o przekazanie pieniędzy. Podkreślają, że prawdziwi policjanci nigdy nie proszą o przekazanie pieniędzy. Apelują też o czujność i przestrzeganie swoich bliskich.