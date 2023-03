Dawna szkoła znów będzie służyć dzieciom! W Sipiorach powstanie placówka opiekuńcza

2023-03-31, 11:44 Elżbieta Rupniewska/Redakcja

Placówka opiekuńczo-wychowawcza dla 14 dzieci całkowicie lub częściowo pozbawionych opieki rodzicielskiej zostanie utworzona w Sipiorach koło Kcyni. Podczas czwartkowej (30 marca) sesji radni gminy jednogłośnie zgodzili się na nieodpłatne przekazanie terenu i budynków dawnej szkoły Starostwu Nakielskiemu.

– Pierwszym pomysłem było przekształcenie tej szkoły na mieszkanie, ale doszliśmy do wniosku, że byłoby to działanie trudne, wręcz bardzo karkołomne. Natomiast jest potrzeba stworzenia placówek szkolno-wychowawczych – mówił Marek Szaruga, burmistrz Kcyni. – Narodził się pomysł, żeby tą placówkę przekazać od dzieci dla dzieci. Żeby miały miejsce, gdzie będą mogły nie myśleć o tym, co dzieje się w ich rodzinach. Miejsce, w którym będzie spokój, cisza i całe serce oddane przez opiekunów – podkreślił.



Placówka opiekuńczo-wychowawcza w Sipiorach będzie trzecią tego typu na terenie powiatu nakielskiego i drugą w gminie Kcynia. Starostwo Powiatowe w Nakle chce pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego na remont byłej szkoły.



Szkoła podstawowa w Sipiorach została zlikwidowana w 2021 roku z powodu braku wystarczającej liczby dzieci, które mogłyby się w niej uczyć.