Pożar sklepu medycznego w centrum Bydgoszczy. Z ogniem walczyło pięć zastępów straży

2023-03-31, 07:23 Redakcja

Akcja pozwoliła ocalić inny sklep znajdujący się w tym samym budynku, nikt nie został poszkodowany/fot. Bydgoszcz 998

W piątek nad ranem doszło do pożaru w budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy. Nikt nie został ranny.

Zgłoszenie o zdarzeniu strażacy otrzymali około godziny 3:20. – Do akcji skierowano trzy zastępy z JRG 1. Jako pierwszy na miejscu pojawił się patrol policji. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce oraz przekazali informacje, że pomieszczenia sklepu medycznego są zajęte przez ogień. Dyspozytor stanowiska kierowania niezwłocznie skierował na miejsce dodatkowe dwa zastępy z JRG 3. Po dojeździe zastępów z „jedynki” dowódca przekazał, że pożar jest mocno rozwinięty, a droga na czas działań zostanie zablokowana – relacjonują strażacy. – Ratownicy zabezpieczeni w aparaty powietrzne przystąpili do gaszenia pożaru od frontu obiektu. Kolejna grupa strażaków próbowała dostać się do budynku od strony zaplecza. W ciągu kilku minut szalejące płomienie zostały opanowane – przekazują.



Akcja pozwoliła ocalić inny sklep znajdujący się w tym samym budynku, nikt nie został poszkodowany.



Policja prowadzi postępowanie wyjaśniające pojawienie się ognia w sklepie medycznym.