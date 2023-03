Tragedia w wiosce Czaple pod Lubieniem Kujawskim. W starej studni znaleziono ciało człowieka

2023-03-30, 22:10 Marek Ledwosiński/Redakcja

Kujawsko-pomorska Straż Pożarna podsumowała ostanie cztery lata działalności. Fot. Archiwum

Ludzie dostrzegli w studni ciało człowieka, miejscowi nie mieli szans na jego wydobycie.

Studia była głęboka na 10 metrów, dlatego zdecydowano się na wezwanie strażaków. Co musieli użyć sprzętu alpinistycznego i wydobyli ciało 51-letniego mieszkańca Czapli. Choć nie widziano go od niedzieli, nikt też nie zgłaszał jego zaginięcia.



Prokurator zdecydował się na zarządzenie sekcji zwłok, ta powinna odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek utonął w studni, czy ktoś wrzucił jego ciało, aby ukryć zwłoki. Jak na razie policja nie może wykluczyć tego scenariusza.



Jednak prawdopodobnie był to nieszczęśliwy wypadek. Studnia nie była zabezpieczona, a nadziemne ocembrowanie było bardzo niskie. Niestety łatwo było tam wpaść. W akcji brały udział trzy zastępy straży pożarnej, m.in. ochotnicy z Morzyc i Lubienia Kujawskiego.