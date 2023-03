Ile uczniowie wiedzą o samorządach? Za nami finał regionalnego konkursu [lista laureatów, zdjęcia]

2023-03-30, 20:10 Monika Kaczyńska/Redakcja

Zakończono XX edycję Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym/Fot: Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Martyna Ircha, uczennica Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie, zwyciężyła w finale XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół podstawowych.

Nagrody wręczyła najlepszym przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska.



– Nie ma nic ważniejszego niż to, żebyśmy mogli myśleć o „samo-rządności”. To, że się "sami rządzicie" będzie równoznaczne z posiadaniem przez was wyznaczonych celów, umiejętności negocjacji i rozmawiania o waszych sprawach w ramach społeczności, bo przecież właśnie tego dotyczy samorząd. Bardzo dziękuję także nauczycielom i rodzicom, którzy was wspierają i was dopingują – mówiła przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska. – Samorząd, wolność, demokracja: pamiętajcie, że te trzy wartości są ze sobą powiązane – dodała na zakończenie.



– Przygotowałam pracę na temat: ochrona środowiska jako wyzwania dla samorządów. Poruszyłam głównie trzy najważniejsze problemy, według mnie i opisałam, jak samorządy gminne im zapobiegają. Był na przykład problem zanieczyszczenia powietrza, kłopot wynikający z suszy hydrograficznej, czyli bardziej dotyczący rolnictwa i był też temat związany z nieodpowiednią segregacją odpadów – mówiła Martyna Ircha ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szubinie, laureatka XX edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.





Ochrona środowiska i zagrożenia związane ze zmianami klimatu jako wyzwanie dla samorządów

Rola młodzieżowych rad/sejmików w rozbudzaniu aktywności obywatelskiej młodego pokolenia i zaangażowania w życie publiczne gminy/powiatu/województwa

Edukacja obywatelska i edukacja na rzecz praw człowieka jako wyzwanie dla współczesnej szkoły i samorządu

Wolontariat jako przejaw kształtowania odpowiedzialności społecznej – w jaki sposób samorząd może wspierać organizacje wolontariackie?

I miejsce: Martyna Ircha – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie

Martyna Ircha – Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Jagiełły w Szubinie II miejsce: Nina Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku

Nina Kwiatkowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku III miejsce: Julia Anna Kołosowska – Zespół Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena we Włocławku

Marta Paurowska – Zespół Szkół w Dobrzejewicach (powiat toruński)

Gaja Iwaszkiewicz – Szkoła Podstawowa nr 15 im. Władysława Broniewskiego w Toruniu

Tymoteusz Wieczorek – Zespół Szkół w Dobrzejewicach (powiat toruński)