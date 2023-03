Lokalni politycy Platformy Obywatelskiej zapowiadają objazd po regionie. Pojawi się też Donald Tusk

2023-03-30, 19:00 Monika Kaczyńska/Redakcja

Politycy Platformy Obywatelskiej ruszą w teren. Cykl spotkań rozpocznie się 3 kwietnia. Również tego dnia do Świecia i Chełmna ma przyjechać Donald Tusk/Fot: Monika Kaczyńska

Donald Tusk odwiedzi Kujawy i Pomorze w ramach akcji #TuJestPrzyszłość. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej weźmie udział m.in. w otwartym spotkaniu z mieszkańcami w Chełmnie.

Spotkań z politykami Koalicji Obywatelskiej zaplanowano w najbliższy poniedziałek aż 20. Odbędą się one w każdym powiecie.



– Parlamentarzyści, którzy będą przebywali w poszczególnych powiatach od rana w poniedziałek, będą mieli liczne spotkania branżowe, zawodowe i społeczne. Między innymi z przedsiębiorcami i nauczycielami. To są ogromne liczby spotkań z różnymi środowiskami, jest około 70 tych wydarzeń plus te spotkania otwarte. Przyjeżdża do nas ponad 100 parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej: posłowie i senatorowie. W tej wizycie 3 i 4 kwietnia oczywiście będzie uczestniczył też Donald Tusk – zapowiedział poseł Tomasz Lenz.



Przewodniczący Platformy Obywatelskiej i były premier rozpocznie pobyt w kujawsko-pomorskim od spotkania z przedsiębiorcami w Świeciu. O 17:00 w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie odbędzie się spotkanie otwarte. Na czwartkowej konferencji prasowej Tomasz Lenz i Iwona Hartwich mówili również o propozycji programowej Koalicji Obywatelskiej – tzw. „babciowym”.