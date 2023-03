Los środowiska w rękach młodzieży. Przyznano nagrody za działania zgodne z naturą

2023-03-30, 17:20 Marcin Glapiak/Redakcja

Młodzież nominuje placówki i osoby, które przyłożyły się do walki na rzecz środowiska/Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

W czwartek (30 marca) w Inowrocławiu rozdano Władysławy, czyli nagrody za działania proekologiczne. Pomysłodawcą akcji jest nauczyciel III Liceum Ogólnokształcącego Dariusz Pieńkosz.

– Celem, jak wskazuje sama nazwa nagrody, jest promowanie zachowań proekologicznych wśród dorosłych. Dlatego, że młodzież obserwując i oceniając starsze osoby, czerpie z tego źródła i próbuje wprowadzać ekologiczne zachowania do swojego życia. Chciałbym podkreślić, że są to nagrody za działalność nie tyle nawet w naszym powiecie, co w regionie – zaznaczył Dariusz Pieńkosz.



W kategorii „Placówka Oświatowa” nagrodzona została Szkoła Podstawowa w Orłowie.



– Chcę powiedzieć, że działamy na co dzień na rzecz środowiska. Chodzi o to, żeby te dzieciaki wyrastały w kulturze ekologicznej, aby to nie były tylko okazjonalne zachowania – od akcji do akcji. Może jedna, może dwie w ciągu roku. Chcemy, żeby to się przekładało na codzienność. Nie tylko w programach nauczania, ale wszelkiego rodzaju działalność podejmowana dodatkowo – stwierdziła Joanna Teper, dyrektor placówki w Orłowie.



Była to już 23. edycja gali Władysławów w Inowrocławiu.