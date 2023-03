Toruńska Rada Miasta przyjęła porozumienie z Bydgoszczą w sprawie wywozu i spalania odpadów

2023-03-30, 16:30 Michał Zaręba/Redakcja

Rada Miasta w Toruniu przyjęła uchwałę o porozumieniu z Bydgoszczą w sprawie wywozu odpadów. Teraz dokumenty trafia na biurka prezydentów obu miast/fot. Archiwum

Wczoraj podobną uchwałę przyjęli radni w Bydgoszczy. Nieoficjalnie prezydent Rafał Bruski podpisał porozumienie, a dziś to samo ma zrobić Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Radni zgodzili się na zawarcie nowego porozumienia z Bydgoszczą w sprawie zagospodarowania odpadów. Przypomnijmy, samorządy poróżniła kwestia transport opadów do bydgoskiej spalarni. Strona bydgoska uważała, że każdy powinien płacić za siebie.



– Zostaliśmy trochę postawieni pod ścianą. Przypomnę, że sytuacja pod koniec ubiegłego roku była bardzo dramatyczna. Wydawało się wręcz, że nie będziemy mogli spalać naszych śmieci. Dzięki negocjacjom udało się znaleźć rozwiązanie. Niestety będzie to oznaczać, że my jako mieszkańcy Torunia prawdopodobnie będziemy musieli płacić o kilka złotych więcej za odbiór odpadów – mówił Marcin Czyżniewski, przewodniczący toruńskiej Rady Miasta.



– Szacuje się, że opłata wzrośnie głównie z tytułu transportu odpadów do spalarni, może to wynieść około sześciu złotych. Obecnie stawki dla mieszkańców wynoszą 14 złotych za osobę w zabudowie wielorodzinnej i 15 zł za osobę w zabudowie jednorodzinnej. Rzeczywiste wyliczenie i dokładne kalkulacje przedstawimy na kolejnej sesji rady miasta – dodał Marcin kowalek dyrektor wydziału Gospodarki Komunalnej.



Obecna umowa obowiązywała przez 12 lat. Nowa ma obowiązywać do 2053 roku.



W ubiegłym roku Bydgoszcz uznała, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów, umowa jest nieważna i trzeba przygotować nową.



Prezydent Bydgoszczy zadeklarował, że po przyjęciu nowych rozwiązań, Toruń otrzyma zwrot nadpłaty za przewóz opadów po cenach komercyjnych.