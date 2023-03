Kraksa ogromnej ciężarówki w Zielonce. Kierowca ponoć stracił przytomność [zdjęcia]

2023-03-30, 12:00 Redakcja

Ciężarówka wpadła na barierki i przewróciła się na bok. Kierowca, który prawdopodobnie stracił przytomność w czasie jazdy, został zabrany do szpitala./fot. Bydgoszcz 998

W czwartkowy ranek w podbydgoskiej Zielonce (droga S10, kierunek Toruń), samochód ciężarowy wypadł z drogi. Autem podróżowały dwie osoby. Kierowca prawdopodobnie stracił przytomności w trakcie jazdy. Pojazd zdewastował bariery i wywrócił się na bok.

Jak zawiadamia portal Bydgoszcz 998, do ponownej utraty świadomości kierowcy doszło chwilę po zdarzeniu. Ratownicy Medyczni zdecydowali o przetransportowaniu mężczyzny do szpitala. Ruch odbywa się już bez utrudnień. Problemy mogły się jedynie pojawić w czasie wyciągania samochodu na jezdnię.



Do akcji skierowano jeden zastęp strażaków z JRG 4 Bydgoszcz.