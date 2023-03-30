Поліцейські дрони на варті, успіх Благодійного Балу, Великодній ярмарок

2023-03-30, 11:20 Redakcja/Pavlo Podkopaiev

Поліцейські використовували дрони для моніторингу пішохідних переходів /fot. screen wideo KMP Bydgoszcz

Поліцейські використовують дрони, підсумки Благодійного Балу, Великодній ярмарок на Зеленому Ринку у Влоцлавку.

Поліцейські використовували дрони для моніторингу пішохідних переходів. Востаннє це було в Бидгощі на перехресті вулиць Głowackiego і Wyszyńskiego та на національній дорозі № 10 у Przyłubiu. Виявлено 11 правопорушень, за які накладено 8 штрафів. Найпоширенішим порушенням водіїв був обгін перед або безпосередньо на пішохідному переході. Правоохоронці звертаються до водіїв з проханням бути уважнішими, зокрема на переходах для велосипедистів та перехрестях, де висока ймовірність ДТП через зіткнення смуг руху.



508 тис. злотих – таку рекордну суму було зібрано під час 11-го Благодійного Балу Маршала. Доходи від заходу підуть чотирьом установам області та двом закордонним представництвам. Частину коштів також отримають організації, які були підтримані під час попередніх балів. За словами маршала Петра Цалбецького, бал стає все більш популярним, останній відвідало 420 осіб. Під час балу на аукціон було виставлено близько 200 предметів. Найбільшу суму – 60 тис. злотих – виручили з продажу картини «Жінки у танці». Загалом під час усіх подій було зібрано майже 2,5 мільйона

злотих.



Як і щороку, на Великдень у Влоцлавку з'явиться Великодній ярмарок. А ось важлива інформація для водіїв - увесь Зелений Ринок буде закрито для автомобільного руху. Саме тут розмістять великодні лавки. Дводенний ярмарок обіцяє бути цікавим. На прилавках з'являться святкові дрібнички та традиційні великодні смаколики. Крім того, у неділю відбудеться футтрак-ралі, пропонуючи, як запевняють організатори, фастфуд у великодній версії.