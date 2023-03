Studenci znów podzielili się krwią! Rekordowa zbiórka na Politechnice Bydgoskiej

2023-03-30, 11:23 Robert Erdmann/Redakcja

Jest rekord! Pierwszego dnia Wampiriady na Politechnice Bydgoskiej udało się zebrać ponad 29 litrów krwi. Zdjęcie ilustracyjne /fot. Jakub Kaczmarczyk/PAP

Kolejny sukces! Pierwszego dnia Wampiriady na Politechnice Bydgoskiej udało się zebrać ponad 29 litrów krwi. Ostatniego dnia imprezy chętni do podzielenia się krwią czekali na uczelni od samego rana.

– To wielkie przeżycia... Ja akurat idę po raz pierwszy, także w ogóle się boję, i się stresuję...

– Nie wiadomo, czy kiedyś my nie będziemy w potrzebie...

– Jestem tu po raz piąty i zawsze udawało się oddać krew... – mówili naszemu reporterowi studenci uczestniczący w akcji.



Koordynatorem Wampiriady jest student Jakub Homme. – Wczorajszy dzień był bardzo owocny. Zebraliśmy około 29,5 l krwi, co jest bardzo dobrym wynikiem, jeśli porównamy go do edycji jesiennej, gdzie w dwa dni zebraliśmy 34 litry. Wczoraj zrobiliśmy taki wynik, na jaki jesienią działaliśmy przez dwa dni – podkreśla koordynator.



Więcej w relacji Roberta Erdmanna.



Wampiriada na uczelniach organizowana jest przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Odbywa się dwa razy w roku akademickim.