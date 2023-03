Sławomir Drelich: Sojusz z PSL może dać nawet ponad 20 procent poparcia [Rozmowa Dnia]

2023-03-30, 10:27 Redakcja

Sławomir Drelich/fot. artus.torun.pl

– My w Polsce 2050 jesteśmy tak samo gotowi do rozmów z Donaldem Tuskiem, jak i potencjalnie z Rafałem Trzaskowskim – mówił Sławomir Drelich z partii Polska 2050 Szymona Hołowni, gość Rozmowy Dnia Polskiego Radia PiK.

Michał Jędryka: Co się dzieje w polskiej polityce na opozycji? Wygląda na to, że opozycja bardziej spiera się między sobą, żeby nie użyć słowa „kłóci”, niż walczy z obozem rządzącym.



Sławomir Drelich: Rzeczywiście można mieć ostatnio wrażenie, że jest bardzo dużo tych sporów po stronie opozycji. Na szczęście my, w Polsce 2050 Szymona Hołowni, staramy się właśnie pokazać inną stronę, inne podejście, i inny sposób starania się o wyborcę. Zresztą właśnie po to miesiąc temu rozpoczęliśmy rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym. Zaczęliśmy z tą partią szukać jakiejś wspólnej listy spraw do załatwienia właśnie po to, żeby zademonstrować wyborcom, nie tylko naszym, ale wszystkim wyborcom opozycji, że my po opozycyjnej stronie potrafimy ze sobą rozmawiać, ba, nawet więcej, mamy jakiś wspólny pomysł, wspólną listę spraw, które będziemy chcieli załatwić wtedy, kiedy będziemy rządzić, miejmy nadzieję, kiedy wygramy wybory. Namawiamy też do tego inne partie opozycyjne, szczególnie tę największą partię opozycyjną Donalda Tuska, żeby również włączyć się w te rozmowy, w rozmowy o tym, jak my Polskę widzimy po wyborach, a nie o tym, jak mają wyglądać listy wyborcze.



No tak, ale po to, żeby wygrać wybory potrzebne jest przywództwo w opozycji, przywództwo tego obozu, który te wybory chce wygrać, bo wiadomo, że żadna pojedyncza partia opozycyjna nie jest w stanie tych wyborów wygrać. Jak wygląda ta rywalizacja o przywództwo? Ostatnio wasz lider Szymon Hołownia mówił o tym, że może nastąpić zmiana w Platformie Obywatelskiej, że może być zostanie wymieniony Donald Tusk na Rafała Trzaskowskiego. Jak to jest? czy wtedy byłoby łatwiej ułożyć taką większość i ułożyć się między sobą?



My oczywiście nie będziemy wybierać przywódców innym partiom politycznym, choć rzeczywiście, takie plotki ostatnio gdzieś tam krążą, że może się pojawić Rafał Trzaskowski jako „zbawca” opozycji. My nie mamy wątpliwości co do tego, że tutaj najlepszym i najbardziej wiarygodnym przywódcą jest Szymon Hołownia, lider naszej partii. Zresztą wystarczy przypomnieć, że to on zmierzył się również w wyścigu wyborczym i pokazał ten swój silny mandat. Rzeczywiście, Rafał Trzaskowski był pewnym takim pomysłem, przy pomocy którego Platformie Obywatelskiej udało się podreperować swoje liche poparcie parę lat temu i również wycofać tę kiepską propozycję kandydatki na prezydenta, którą zaoferowano. Nie dziwię się, że w Platformie Obywatelskiej wtedy, kiedy dostrzega się ten szklany sufit, a chyba dostrzeżono ten szklany sufit, powyżej którego to sufitu sondażowego partia tonie i nie może się wybić, to pewnie szuka się jakichś nowych pomysłów. My w Polsce 2050 jesteśmy tak samo gotowi do rozmów z Donaldem Tuskiem, jak i potencjalnie z Rafałem Trzaskowskim.



A co pan powie o przepływach elektoratu? Pojawiło się takie zjawisko, między innymi wtedy, kiedy Gazeta Wyborcza zrobiła ten swój słynny sondaż, który nazwała „obywatelskim”. I ono pokazało, że bardzo dużo wyborców do tej pory skłonnych do głosowania na przykład na Platformę Obywatelską, przechodzi do głosowania na Konfederację. Czy to nie jest dla was problem, że również nie potrafiliście przejąć tego elektoratu?



Pewno trochę tak jest, że jest część naszego elektoratu, która popiera nas właśnie dlatego, że jesteśmy nową siłą polityczną. To są ci wyborcy, którzy rozczarowali się dotychczasową sceną polityczną i oni szukają jakiejś nowej oferty. Polska 2050 jest tą ofertą, nadal nią jesteśmy. Pewnie w taki sposób również buduje swój wizerunek Konfederacja. Pewnie jest to reakcja na takie stawianie sobie pytania przez tych naszych wyborców: po co rozmawiamy z PSL-em? Jaki wymiar będzie miała potencjalna współpraca z tą partią polityczną. My cały czas naszym wyborcom wyjaśniamy, tłumaczymy. Pewnie będziemy to robić jeszcze dłużej, jeśli ta ostateczna decyzja o wspólnym starcie zostanie podjęta przez naszych liderów, bo przecież nadal tej decyzji nie ma. Nie wiemy, czy ona zapadnie. Przede wszystkim będziemy tłumaczyć naszym wyborcom i sympatykom, że współpraca z Polskim Stronnictwem Ludowym, jeśli taka będzie, to ona będzie tylko taktyczna. Już dziś w ostatnich sondażach taka współpraca daje już jakieś 15 procent, a przecież jeszcze oficjalnego stanowiska o wspólnym starcie do wyborów nie ma. Jako politolog wiem, że taki sojusz może dać nawet ponad 20 procent poparcia (...).



Cała Rozmowa Dnia do wysłuchania niżej.