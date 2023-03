Policjanci z pomocą drona obserwowali przejścia dla pieszych w Bydgoszczy i Przyłubiu [wideo]

2023-03-29, 20:45 Informacja prasowa KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Podczas działań w Bydgoszczy, na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Wyszyńskiego, oraz na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu, funkcjonariusze ujawnili 11 wykroczeń, za które nałożyli 8 mandatów karnych. Trzech kierowców pouczyli/screen z nagrania KMP w Bydgoszczy

Mundurowi po raz kolejny prowadzili działania z wykorzystaniem drona. Tym razem śledzili zachowania kierowców na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Wyszyńskiego w Bydgoszczy oraz na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu.

Policjanci przypominają, że piesi i rowerzyści to najbardziej narażeni uczestnicy ruchu drogowego. – Nie chroni ich karoseria pojazdu, poduszki czy inne techniczne wyposażenie. Najczęściej w przypadku zderzenia pieszego z pojazdem, właśnie oni zostają ranni lub tracą życie – podkreśla sierż. Oskar Nowak z Zespołu Komunikacji Społecznej KMP w Bydgoszczy.



To ich bezpieczeństwu mają służyć cykliczne akcje policji w rejonie przejść dla pieszych. Podczas działań w Bydgoszczy, na skrzyżowaniu ul. Głowackiego i Wyszyńskiego, oraz na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu, funkcjonariusze ujawnili 11 wykroczeń, za które nałożyli 8 mandatów karnych. Trzech kierowców pouczyli. – Najczęstszym popełnianym przez kierowców wykroczeniem było wyprzedzanie przed przejściem dla pieszych lub bezpośrednio na nim – informuje sierż. Nowak. – Kierujący pojazdami powinni zwiększyć swoją uwagę w szczególności przy przejazdach dla rowerzystów i skrzyżowaniach, gdzie z uwagi na kolizyjne przecinanie się kierunków ruchu ryzyko powstania wypadku drogowego jest duże – dodaje.



Zaznacza też, że często to niewłaściwe zachowanie pieszych przyczynia się do niebezpiecznych sytuacji. – Mowa głównie o nieostrożnym wejściu na jezdnię, przechodzeniu przez jezdnię przy czerwonym świetle, wtargnięciu zza pojazdu – wylicza. Apeluje o stosowanie przepisów obowiązujących na drogach i o noszenie elementów odblaskowych.