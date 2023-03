Posłanka Scheuring-Wielgus zawiadomia prokuraturę ws. rekolekcji w Toruniu

2023-03-29, 18:45 Michał Zaręba/Polska Agencja Prasowa/Redakcja

Posłanka chce także wyjaśnień od kuratorium oświaty/fot. Michał Zaręba

Zdaniem posłanki Nowej Lewicy Joanny Scheuring-Wielgus podczas rekolekcji w kościele pw. m.in. prezentowano treści pornograficzne. Parlamentarzystka poinformowała, że składa w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

– W mojej ocenie doszło do złamania artykułów 202 i 207 Kodeksu Karnego. Artykuł 202 mówi o prezentacji i rozpowszechnianiu pornografii. To, co widzieliśmy, jest pornografią – uważa Scheuring-Wielgus. – Artykuł 207 mówi o znęcaniu fizycznym nad drugą osobą (w inscenizacji prezentowano sceny przemocy – przyp. red.) – dodała. Zwróciła też uwagę na możliwość złamania artykułów z kodeksu wykroczeń o dopuszczeniu się nieobyczajnego wybryku oraz o nieobyczajnym wybryku w miejscu publicznym. – Mam nadzieję, że prokuratura przyjrzy się temu i nigdy już więcej toruńscy uczniowie i uczennice nie będą świadkami takich scen – powiedziała.



Posłanka chce także wyjaśnień od kuratorium oświaty. Zawiadomienie do prokuratury zapowiedzieli również toruńscy radni Koalicji Obywatelskiej.



We wtorek (28 marca) toruńska kuria w oświadczeniu przeprosiła za incydent. Zmieniła także prowadzących rekolekcje. „W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w kościele św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu, w trakcie rekolekcji dla młodych, wyrażamy głęboki żal. Przepraszamy ich uczestników, rodziców i wszystkich tych, których dotknęła inscenizacja przedstawiona przez osoby prowadzące spotkanie” – czytamy w oświadczeniu kurii. Zdaniem kurii sceny, do jakich doszło w trakcie wydarzenia, nigdy nie powinny mieć miejsca. „Młodzi ludzie spotkali się z obrazami, które na wydarzeniu religijnym z ich udziałem są nie do zaakceptowania. Inscenizacja połączona z licznymi wyzwiskami i wulgaryzmami sprowokowała słuszne pytania o to, czego w ten sposób uczymy młodzież i dzieci” – napisano.



Jednocześnie kuria wskazała, że organizatorzy Toruńskiego Spotkania Młodych nie byli wcześniej informowani przez osoby prowadzące, że mają one w planach „sięgnięcie po wzbudzającą słuszny sprzeciw inscenizację”.



Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom zwrócił się do Diecezji Toruńskiej, aby ta przedstawiła plan naprawczy i zajęła się polepszeniem jakości zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. „Takie sytuacje, jak ta podczas rekolekcji, temu nie sprzyjają, a wręcz przeciwnie – potęgują problem” – wyjaśnia Instytut.