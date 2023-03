Rekordowy dochód z Balu Marszałkowskiego! Pieniądze trafią do placówek pomocowych

2023-03-29, 16:58 Monika Kaczyńska/Informacja prasowa UMWK-P/Redakcja

Dochód z balu trafi do podopiecznych czterech kujawsko-pomorskich instytucji pomocowych/fot. Monika Kaczyńska

508 tys. zł – taką rekordową kwotę zebrano podczas XI edycji Marszałkowskiego Balu Dobroczynnego. Dochód ze styczniowej imprezy trafi do czterech instytucji z regionu i dwóch misji zagranicznych. Część pieniędzy otrzymają też organizacje, które były wspierane podczas poprzednich edycji balu.

Jak mówił marszałek Piotr Całbecki podczas konferencji podsumowującej wydarzenie, bal cieszy się coraz większą popularnością, na ostatnim bawiło się 420 osób. – Tak naprawdę rekord absolutny – to, ile udało się, po odjęciu wszystkich kosztów organizacyjnych balu, które przekazujemy teraz na cele charytatywne, to 508 tys. złotych. Dzięki tym pieniądzom na możemy bardzo konkretnie pomóc najprzeróżniejszym placówkom – podkreśliła.



– Dostaniemy aż 90 tysięcy – to niewyobrażalna dla nas kwota – mówi siostra Magdalena Ruczyńska, dyrektor Domu dla Samotnych Matek w Żołędowie. – Dzięki temu możemy podjąć inwestycje, do których się zobowiązałyśmy. Będziemy modernizować dom w związku z przepisami przeciwpożarowymi – zapowiada



– Prowadzę całodobową placówkę opiekuńczo–wychowawczą dla dzieci powyżej 14. roku życia w Toruniu. Kwota, która trafi do nas będzie przeznaczona na remonty podstawowe domu, po to, żeby dzieci miały jak najlepsze warunki – tłumaczy ojciec Tomasz Pelc.





Bal odbył się 21 stycznia. W czasie wydarzenia na licytację wystawiono ok. 200 przedmiotów. Najwyższą kwotę – 60 tys. zł – uzyskano z licytacji obrazu „Tańczące kobiety”.



Dochód z balu trafi do podopiecznych czterech kujawsko-pomorskich instytucji pomocowych. Łącznie otrzymają one 315 tys. złotych. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Grabiu (powiat aleksandrowski) prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety otrzyma 90 tysięcy złotych. Pod opieką placówki przebywają niepełnosprawni intelektualnie oraz z niepełnosprawnością sprzężoną. Dochód z balu wesprze także Dom Dobrego Pasterza dla Samotnych Matek w Żołędowie (powiat bydgoski), prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Placówka udziela schronienia i wsparcia matkom z małoletnimi dziećmi i kobietom w ciąży, które z różnych przyczyn nie mogą pozostać w rodzinie, a potrzebują opieki i wsparcia, otrzymają 90 tysięcy. Beneficjentem jest także toruńska Całodobowa Placówka Opiekuńczo–Wychowawcza zarządzana przez Zgromadzenie Kleryków Regularnych Somasków. Instytucja mieści się na toruńskich Bielawach, przeznaczona jest dla dzieci powyżej 10 lat. Placówka wymaga doposażenia w sprzęt AGD, remontu pokojów dla dzieci, a przede wszystkim remontu zalanej jadalni – te potrzeby pomoże zrealizować przekazane 45 tysięcy złotych. Wsparcie trafi też do niepełnosprawnych z Ukrainy, którzy od marca ubiegłego roku przebywają w Toruniu – 90 tysięcy złotych.



Po około 25 tysięcy złotych otrzymają także polskie misje charytatywne w Zambii i Boliwii. Misja w Zambii prowadzona jest między innymi przez księdza Wojciecha Łapczyńskiego pochodzącego z Chełmży, gdzie we wiosce Chingombe misjonarze pracują w ośrodku zdrowia i placówce edukacyjnej. Pieniądze, które trafią do Boliwii wesprą działania siostry elżbietanki Violety Nicy pochodzącej z Torunia, która pracuje z dziećmi i fundusze wykorzysta na utworzenie dostępu do Internetu.