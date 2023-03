Prezydent Bydgoszczy: nie naruszyłem dyscypliny finansów publicznych

2023-03-29, 15:24 Maciej Wilkowski/PAP/Redakcja

– Udowodnię, że jestem niewinny, w tej sprawie działano tendencyjnie, a stawiane mi zarzuty oparto na nieprawdzie – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski na sesji Rady Miasta, odnosząc się do orzeczenia Regionalnej Izby Obrachunkowej. RIO stwierdziła naruszenie dyscypliny finansów publicznych i wymierzyła karę nagany. Orzeczenie dotyczy sprawy dodatków i nagród wypłaconych pracownikom ratusza w latach 2018–2019, jest nieprawomocne.

– Część ze składanych przeze mnie wniosków, dowodów, wyjaśnień dotyczących na przykład dodatków dla moich zastępców i skarbnika – pominięto, a przepisy dotyczące ich przyznawania wtedy nie zmieniły się i były takie same, jak podczas wcześniejszych kontroli – powiedział prezydent Bydgoszczy:



– Broniąc się, złożyłem wnioski dowodowe. Przesłuchanie kontrolerów RIO, którzy byli w urzędzie w 2012 i 2016 roku, kontrolowali przedmiotowy zakres, a w protokołach jest zapis: „zastępcom prezydenta oraz skarbnikowi został przyznany dodatek specjalny zgodnie z przepisem”; kontrole nie stwierdziły nieprawidłowości. Wniosek [dowodowy złożony w RIO – przyp. red.] oczywiście został odrzucony, gdyż, uzasadnienie: „kontrole dotyczyły lat wcześniejszych niż daty popełnienia czynów”. Ale stan prawny się nie zmienił, regulamin się nie zmienił – zmieniły się władze RIO i zmienił się prezydent, i mamy w tym momencie, w momencie stawiania mi tego zarzutu, sytuację, w której są dwa zupełnie skrajnie odmienne stanowiska tego samego organu, czyli RIO, w identycznej sytuacji. Czyli raz RIO mówi „ok”, a drugi raz – kwestionuje – powiedział podczas sesji Rafał Bruski.



Prezydent Bydgoszczy poinformował, że w sprawie orzeczenia RIO odwołał się do Głównej Komisji Orzekającej przy ministrze finansów.



Jak informowaliśmy, Regionalna Izba Obrachunkowa zakończyła kontrolę gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, wytykając bydgoskiemu ratuszowi m.in. szereg błędów formalnych w dokumentacji księgowej. Kontrolerzy przyjrzeli się też wypłatom dodatków specjalnych zastępcom prezydenta Bydgoszczy. W latach 2018-2019 przyznano je w łącznej wysokości 484 352 złotych. Według RIO zrobiono to „na podstawie zatwierdzonych przez Prezydenta Bydgoszczy pism, które nie zawierały uzasadnienia ich przyznania”.