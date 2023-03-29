Серйозні перебої в русі, сміттєспалювач, допомога біженцям, безпечна їжа

2023-03-29, 12:53 Redakcja

Асоціація «Альтер Іно» видає українцям продуктові посилки/fot. Facebook

Через модернізацію дороги №62 виникнуть перебої транспортного руху у Крушвиці, в Іновроцлаві збудують сміттєспалювач, НФЗ розповість про засади безпечного харчування.

У Крушвиці очікуються серйозні перебої в русі. У п'ятницю міст буде закритий для громадського транспорту. Це перший етап змін організації дорожнього руху у зв'язку з продовженням дороги №62. Міст буде закритий щонайменше до літніх канікул. Схеми об’їзду та деталі доступні на сайті Бидгоського відділу Генеральної Дирекції Національних Доріг і Автострад.



В Іновроцлаві збудують установку для термічної переробки відходів. Сміттєспалювач буде розташований у промисловому комплексі в південній частині міста. Він повинен забезпечити третину потреби в енергії CIECH і замінить частину енергії, отриманої в котлах, що працюють на вугіллі з кінця 1970-х рр. Будівельні роботи планується розпочати наступного року. Триватимуть до 2026 року.



Асоціація «Альтер Іно» видає українцям продуктові пакунки. Акція триватиме з 29 - 30 березня з 11:00 до 17:00. Біженці можуть отримати їх в пункті за вул. Armii Krajowej 12 в Іновроцлаві. Безпечне приготування їжі – такою є тема сьогоднішньої «Середи з

профілактикою», організованої Національним Фондом Здоров’я. Експерти дадуть відповідь на багато важливих питань, серед яких: як читати етикетки на харчових продуктах, як дбати про гігієну їжі та як захиститися від харчових отруєнь. "Середа з профілактикою" в садибі Національного Фонду Здоров’я в Бидгощі за вул Łomżyńska 33 триватиме з 10:00 до 14:00.