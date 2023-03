Zamiast ekonomistką, wolała być klaryską! Jubileusz bydgoskiej siostry Marii [wideo]

2023-03-29, 10:54 Redakcja

Jubileusz 50-lecia życia zakonnego siostry Marii od Dzieciątka Jezus /fot. Marcin Jarzembowski/Diecezja Bydgoska

W młodości budziła podziw wybitnym talentem aktorskim, a także zmysłem matematycznym. Skończyła ekonomię, zaczęła pracę w banku. Na głos powołania rzuciła wszystko. Od ponad 50 lat żyje w klasztorze sióstr klarysek przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy.

W czasie uroczystości Zwiastowania Pańskiego, w bydgoskiej Kaplicy Bożego Ciała przy ul. Gdańskiej miał miejsce obrzęd odnowienia ślubów. Siostra Maria otrzymała również od biskupa Krzysztofa Włodarczyka poświęcony krzyż.



- Powołanie to Boży zamysł wobec każdego człowieka. To wkroczenie Boga w życie człowieka. Czasami wygląda to jak błyskawica, a innym razem, jak ożywczy deszczyk majowy – mówił w czasie homilii bp Krzysztof Włodarczyk.

- Najważniejszą jej cechą jest nieustanna modlitwa i gorliwość w adoracji Najświętszego Sakramentu - mówił kapelan ks. Piotr Buczkowski, duszpasterz niewidomych. - Od początku swoje powołanie związała z Matką Bożą. To z Nią na modlitwie obejmuje cały Kościół, kapłanów, ojczyznę, osoby chore i proszące o duchowe wsparcie (...).



Przypomniał, że w kaplicy przy Gdańskiej w Bydgoszczy trwali również na modlitwie m.in. przyszli polscy błogosławieni: ks. Michał Kozal i kard. Stefan Wyszyński. – Droga siostro, życzę, byś trwała w tym sanktuarium „ciszy i adoracji” tak długo, jak Pan Bóg tobie pozwoli. A gdy przejdziesz do Ojca, byś stanęła przed Jego tronem obok tych błogosławionych – dodał ks. Buczkowski.