Przewoził „lewe” papierosy, wpadł podczas kontroli drogowej. Zatrzymano 51–latka

2023-03-28, 17:30 KMP we Włocławku/Redakcja

Ponad 150 tysięcy papierosów bez oznaczenia akcyzy przewoził 51–letni mężczyzna, którego zatrzymali włocławscy policjanci/Fot: KMP we Włocławku

Włocławscy policjanci zatrzymali 51-latka, który przewoził ponad siedem i pół tysiąca paczek papierosów bez wymaganych znaków skarbowych akcyzy. Sprawca naraził Skarb Państwa na straty w kwocie prawie 190 tysięcy złotych.

W piątek (24 marca) uwagę funkcjonariuszy przykuł kierowca Toyoty, który jechał od strony Pikutkowa w kierunku Włocławka. Mężczyzna podjeżdżał blisko poprzedzającego go pojazdu i wyglądało na to, że bardzo mu się spieszy. Policjanci zatrzymali auto do kontroli drogowej, by sprawdzić powód takiego zachowania.



Okazało się, że pojazd załadowany nielegalnymi papierosami. Policjanci znaleźli ponad siedem i pół tysiąca paczek papierosów bez wymaganych znaków akcyzy. Trefny towar został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a kierowca zatrzymany i przewieziony do komendy.



51-latek usłyszał zarzut dotyczący złamania przepisów karnych skarbowych i teraz musi liczyć się z karą wysokiej grzywny. Swoim zachowaniem mężczyzna naraził Skarb Państwa na straty w wysokości prawie 190 tysięcy złotych.