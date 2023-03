Nowy wiadukt w Terespolu Pomorskim i plany objazdów. Prace potrwają do wiosny 2024

2023-03-28, 12:00 ZDW w Bydgoszczy/Redakcja

Prace nad modernizacją wiaduktu w Terespolu Pomorskim rozpoczną się w piątek (31 marca)/Fot: ZDW w Bydgoszczy

W piątek (31 marca) w Terespolu Pomorskim rozpoczną się prace przy budowie nowego wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 240 łączącej Świecie z Tucholą. Wykonawca otrzymał 15 miesięcy na skończenie prac.

Obiekt będzie poszerzony i zyska bezpieczną ścieżkę dla pieszych i rowerzystów. Inwestycja o wartości ponad 15 milionów złotych finansowana jest z budżetu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego.



Wiadukt będzie miał około 48 metrów długości i powstanie w miejscu istniejącego, który zostanie rozebrany. Obiekt zostanie wyposażony ciąg pieszo-rowerowy o szerokości prawie 15 metrów. Połączy etapy trasy rowerowej, które powstały przy drodze wojewódzkiej nr 240 Polski Konopat–Terespol Pomorski. Zmodernizowany obiekt umożliwi przebudowę linii kolejowej wraz z podniesieniem prędkości na odcinku z Bydgoszczy do Trójmiasta do 160km/h.



Wykonawca wykorzystał okres zimowy do przygotowania tymczasowej organizacji ruchu. Zakłada ona wytyczenie kilku objazdów: