Рішення про захист імені Яна-Павла ІІ, російський шпигун та вода у гміні Добрч

2023-03-28, 11:20  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
Marsz Papieski zdaniem marszałek Witek ma być świadectwem poparcia i pokazaniem, jak wielkim autorytetem dla Polaków jest Jan Paweł II/fot. Jerzy Ochoński, PAP Marsz Papieski zdaniem marszałek Witek ma być świadectwem poparcia i pokazaniem, jak wielkim autorytetem dla Polaków jest Jan Paweł II/fot. Jerzy Ochoński, PAP

Ухвала рішення про захист імені Яна - Павла ІІ, затримання російського шпигуна, стан води у гміні Добрч покращився.

З одним голосом «проти» і трьома, що утрималися, регіональні збори
Куявсько-Поморського воєводства ухвалили позицію щодо захисту доброго імені
Папи св. Яна Павла ІІ. – Він є почесним громадянином Куяв та Помор’я та
покровителем нашого воєводства, але передусім він є найбільшим послом
Польщі у світі та беззаперечним авторитетом – наголосив Пшемислав
Пшибильський з клубу радників PiS.

Затримано іноземця, якого підозрюють у шпигунстві на користь росії.
Підозрюваний мав діяти на користь російської розвідки шляхом отримання та
збору інформації, в тому числі про критичну інфраструктуру в Поморському та
Куявсько-Поморському воєводствах, а також про діяльність служб та органів,
відповідальних за безпеку. Отриману інформацію передавав російській
спецслужбі. Затриманий зізнався у веденні шпигунської діяльності, розповів
подробиці, а також обставини його вербування російською розвідкою. Тепер
йому загрожує 10 років позбавлення волі.


Вода в гміні Добрч вже придатна для споживання без обмежень. Нагадуємо:
вода в гміні була забруднена бактеріями колі. Про це влада гміни повідомила
в четвер, 23 березня. Відтоді жителі могли споживати воду лише в
господарських цілях. У п'ятницю на прохання міськради повторно зібрали
матеріал для дослідження. Як з’ясувалося, у пробах більше не було виявлено
небезпечних бактерій, тому державна санітарна інспекція в Бидгощі видала
рішення про умовний допуск води із водозбору в Добрчі до необмеженого
споживання. Найближчим часом департамент охорони здоров'я знову проведе
власні тести.

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