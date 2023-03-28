Рішення про захист імені Яна-Павла ІІ, російський шпигун та вода у гміні Добрч

2023-03-28, 11:20 Pavlo Podkopaiev/Redakcja

Marsz Papieski zdaniem marszałek Witek ma być świadectwem poparcia i pokazaniem, jak wielkim autorytetem dla Polaków jest Jan Paweł II/fot. Jerzy Ochoński, PAP

Ухвала рішення про захист імені Яна - Павла ІІ, затримання російського шпигуна, стан води у гміні Добрч покращився.

З одним голосом «проти» і трьома, що утрималися, регіональні збори

Куявсько-Поморського воєводства ухвалили позицію щодо захисту доброго імені

Папи св. Яна Павла ІІ. – Він є почесним громадянином Куяв та Помор’я та

покровителем нашого воєводства, але передусім він є найбільшим послом

Польщі у світі та беззаперечним авторитетом – наголосив Пшемислав

Пшибильський з клубу радників PiS.



Затримано іноземця, якого підозрюють у шпигунстві на користь росії.

Підозрюваний мав діяти на користь російської розвідки шляхом отримання та

збору інформації, в тому числі про критичну інфраструктуру в Поморському та

Куявсько-Поморському воєводствах, а також про діяльність служб та органів,

відповідальних за безпеку. Отриману інформацію передавав російській

спецслужбі. Затриманий зізнався у веденні шпигунської діяльності, розповів

подробиці, а також обставини його вербування російською розвідкою. Тепер

йому загрожує 10 років позбавлення волі.





Вода в гміні Добрч вже придатна для споживання без обмежень. Нагадуємо:

вода в гміні була забруднена бактеріями колі. Про це влада гміни повідомила

в четвер, 23 березня. Відтоді жителі могли споживати воду лише в

господарських цілях. У п'ятницю на прохання міськради повторно зібрали

матеріал для дослідження. Як з’ясувалося, у пробах більше не було виявлено

небезпечних бактерій, тому державна санітарна інспекція в Бидгощі видала

рішення про умовний допуск води із водозбору в Добрчі до необмеженого

споживання. Найближчим часом департамент охорони здоров'я знову проведе

власні тести.