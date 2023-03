Policjant pilnuje porządku nawet w czasie wolnym. 15–letni sprawca rozboju zatrzymany

2023-03-28, 10:40 KMP w Bydgoszczy/Redakcja

Funkcjonariusz ze śródmiejskiego komisariatu w Bydgoszczy w czasie wolnym od służby, pilnował na terenie centrum handlowego młodego mężczyznę odpowiadającego rysopisowi napastnika. Poinformowany o wszystkim patrol zatrzymał 15-latka, który następnie usłyszał zarzut rozboju.

Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące rozboju, do którego doszło na terenie jednego z bydgoskich centrów handlowych. Okazało się, że sprawca, grożąc przemocą przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, ukradł bluzę małoletniemu, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.



Sprawą zajęli się śródmiejscy policjanci i ustalili rysopis sprawcy. Jego zatrzymanie było już kwestią czasu. Kilka dni później policjant ze śródmiejskiego komisariatu, w czasie wolnym od służby, przebywał w centrum handlowym na terenie, którego doszło do rozboju. W trakcie zakupów zauważył młodego mężczyznę odpowiadającego rysopisem sprawcy przestępstwa. Powiadomił o tym fakcie dyżurnego, który natychmiast skierował na miejsce patrol. Policjant jednocześnie nie tracił z oczu osoby podejrzewanej, 15–latek został zatrzymany.



Początkowo młody mężczyzna podawał dane personalne innej osoby, czym próbował zmylić policjantów. Funkcjonariusze znaleźli przy nim skradzioną kilka dni temu bluzę oraz gaz obezwładniający. Młody mężczyzna usłyszał zarzut i w miniony piątek (23 marca) trafił ponownie do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego. Teraz jego sprawą zajmie się Sąd Rodzinny.