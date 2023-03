Zabiegi, praca w laboratorium i analiza badań. Jak wygląda praca lekarzy od zaplecza?

2023-03-28, 09:40 Jolanta Fischer/Redakcja

Uczestnicy Medicallów będą mogli poznać na własnej skórze (czasami nawet dosłownie), na czym polega praca lekarzy/Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Jak wygląda praca patomorfologa, laboratorium medyczne, czy sala operacyjna? Na własne oczy mogą się o tym przekonać uczestnicy warsztatów, organizowanych przez Collegium Medicum UMK. W poniedziałek w Bydgoszczy rozpoczęła się kolejna edycja Medicaliów. To wspaniała okazja do poznania „od kuchni” pracy lekarzy i laborantów.

– Chodzi o to, żeby ta wiedza, którą dysponujemy była przekazywana w sposób jasny. Ona ma też uświadamiać słuchaczy, nawet w różnym wieku (w przypadku katedry mikrobiologii), czym są badania mikrobiologiczne. My zgłaszamy tematy badawcze, które wiemy i czujemy, że one są potrzebne społeczności. Uczestnicy warsztatów są odpowiednio przygotowywani i też ubieramy ich w odzież ochronną, żeby przede wszystkim czuli się bezpiecznie – mówiła prof. Eugenia Gospodarek-Komkowska, kierownik katedry mikrobiologii CM.



Akcja potrwa do soboty (1 kwietnia). Szczegółowy program znajduje się na stronie internetowej Collegium Medicum.