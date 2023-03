Nie taki wampir straszny, jeśli dzieli się krwią. Dwudniowa akcja na Politechnice Bydgoskiej

2023-03-28, 09:00 Jolanta Fischer/Redakcja

Oddanej krwi nigdy za wiele. Pamiętają o tym na Politechnice Bydgoskiej, gdzie 29 i 30 marca odbędzie się akcja krwiodawstwa, pieszczotliwie nazwana Wampiriadą/Fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

Pobieranie krwi jest szlachetne, nawet w wykonaniu wampirów. W najbliższą środę i czwartek (29 i 30 marca) na Politechnice Bydgoskiej po raz kolejny odbędzie się Wampiriada, czyli akcja dzielenia się najcenniejszym lekiem świata.

– Punkt krwi będzie się znajdować na korytarzu w budynku A na Politechnice Bydgoskiej. Projekt odbywa się już od wielu lat. Za każdym razem zbiera dużo chętnych osób do wzięcia udziału. W kolejce i koleżanki wspominają o tym, że się pojawią i oddadzą krew. Oddana przez nas krew może uratować komuś życie – do udziału zachęca Zuzanna Kargul, studentka II roku informatyki stosowanej.



Wampiriada to charytatywny projekt Niezależnego Zrzeszenia Studentów, promujący bezinteresowne pomaganie innym poprzez oddawanie krwi, zapisy do bazy dawców szpiku oraz szerzenie idei ratowania życia. Organizowana jest przy współpracy z Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na kilkudziesięciu uczelniach w całej Polsce.