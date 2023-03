23-latka jechała o wiele za szybko. Straciła prawo jazdy i zapłaci 2 tys. zł!

2023-03-27, 21:24 Redakcja

2 tysiące złotych mandatu i utrata prawa jazdy za nadmierną prędkość – taką karę dostała 23-latka, która usiadła za kierownicą bmw i przekroczyła dozwoloną prędkość o 66 km/h w terenie zabudowanym.

Młoda kobieta zatrzymana została przy ulicy Kolejowej w Strzelnie (powiat mogileński).

-23-latka jechała w obszarze zabudowanym z prędkością 116 km/h, czyli o 66 km/h więcej niż pozwalają na to przepisy – relacjonuje asp. szt. Tomasz Bartecki, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie. - Za popełnione wykroczenie otrzymała mandat w wysokości 2 tys. zł i 14 punktów karnych. Straciła też uprawnienia do kierowania pojazdami na najbliższe 3 miesiące.



Jak dodaje policjant, nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn wypadków drogowych. - Dlatego nie ma taryfy ulgowej dla kierowców, którzy lekceważą przepisy. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o korzystanie z drogi w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i zgodny z przepisami - mówi.