Bydgoszcz rozszerza Strefę Płatnego Parkowania. Będzie wiele zmian w ruchu [lista zmian, mapa]

2023-03-27, 14:02 Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy/Tatiana Adosni/Redakcja

– Wiele ulic stanie się ulicami jednokierunkowymi, dodatkowo ograniczymy na wąskich uliczkach osiedlowych w centrum prędkość do 30 km/h – mówi Okoński/fot. ZDMiKP w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę z wykonawcą, który przez najbliższe cztery miesiące będzie wprowadzał nową organizację ruchu na ulicach w centrum miasta – w związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania.

Do SPP włączone zostaną m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi. Jak tłumaczą drogowcy, zmiany mają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum.



– Zmian będzie dużo zarówno dla pieszych, kierowców i rowerzystów. Zniknie m.in. część miejsc postojowych na chodnikach i pojawią się kolejne kontrapasy rowerowe – zapowiada Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.



– Przede wszystkim chcemy, żeby kierowcy jak najmniej parkowali na chodnikach – gdzie to tylko będzie możliwe, sprowadzimy samochody na jezdnie. Dodatkowo wprowadzimy kontrapasy i kontraruch rowerowy, dzięki którym właśnie rowerzystom łatwiej będzie poruszać się po mieście. Wiele ulic stanie się ulicami jednokierunkowymi, dodatkowo ograniczymy na wąskich uliczkach osiedlowych w centrum prędkość do 30 km/h – mówi Okoński.



Kontraruch zostanie wprowadzony m.in. na ulicach Bocianowo, Czartoryskiego i Zduny. Rowerowe kontrapasy wytyczone będą m.in. na ulicy Hetmańskiej, Mazowieckiej i Świętojańskiej. Natomiast Al. Mickiewicza wraz pl. Weyssenhoffa i odcinkiem ul. Powstańców Wielkopolskich do ronda Wielkopolskiego zyskają pasy rowerowe.



Prace mają zakończyć się latem, ale, jak zastrzegają drogowcy, są one w dużej mierze uzależnione od pogody. – W tym czasie, gdy wykonawca będzie wprowadzał zmiany w organizacji ruchu, czyli wprowadzał oznakowanie poziome i pionowe, będziemy ogłaszać przetarg na zakup nowych parkometrów – zapowiada Okoński. Nowe urządzenia mają być bardziej funkcjonalne od działających obecnie. – Chcemy, żeby można w nich było już płacić kartą. Te urządzenia chcemy ustawić nie tylko w nowej, ale też wymienić w starej strefie płatnego parkowania – mówi.



Poniżej lista planowanych zmian oraz mapa SPP do pobrania.

PROJEKTOWANE ULICE JEDNOKIERUNKOWE

1 ul. Adama Czartoryskiego – odcinek Marszałka Ferdynanda Focha – Św. Trójcy

2 ul. Mieczysława Karłowicza – odcinek Leona Wyczółkowskiego – Łużycka

3 ul. Jana Pestalozziego – odcinek Jagiellońska – Skwer Ludwika Zamenhoffa

4 ul. Karola Kurpińskiego – odcinek Karola Kurpińskiego (łącznik) – Mieczysława Karłowicza

5 ul. Księdza Piotra Wawrzyniaka – odcinek Jana Karola Chodkiewicza – Jana Kozietulskiego

6 ul. Księcia Józefa Poniatowskiego – odcinek Jana Kozietulskiego – Jana Karola Chodkiewicza

7 ul. Jana Kilińskiego – odcinek Jana Karola Chodkiewicza – Cicha

8 ul. Plac Tadeusza Kościuszki – odcinek Pomorska – Kaszubska

9 ul. Jana Zamoyskiego – odcinek 20 Stycznia 1920 roku – Gdańska

10 ul. Generała Józefa Sowińskiego – odcinek Hetmańska – Bocianowo

11 ul. Bocianowo – odcinek Generała Józefa Sowińskiego – Pomorska

12 ul. Kaszubska – odcinek Hetmańska – Bocianowo

13 ul. Racławicka – odcinek Bocianowo – Ogrodowa

14 ul. Zduny – odcinek Pomorska – Henryka Sienkiewicza

15 ul. Henryka Siemiradzkiego – odcinek Śląska – Władysława Łokietka

16 ul. Księdza Jana Długosza – odcinek Władysława Łokietka – Śląska

17 ul. Maksymiliana Jackowskiego – odcinek Śląska – Władysława Łokietka



LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM KONTRARUCHU W SPP

1. ul. Adama Czartoryskiego

2. ul. Krzysztofa Gotowskiego

3. ul. Jana Pestalozziego – odcinek Jagiellońska – Skwer Ludwika Zamenhoffa

4. ul. Mieczysława Karłowicza – odcinek Łużycka – Leona Wyczółkowskiego

5. ul. Karola Kurpińskiego – odcinek Mieczysława Karłowicza – Karola Kurpińskiego (łącznik)

6. ul. Sportowa – odcinek Stanisława Moniuszki – Karola Szymanowskiego

7. ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka – odcinek Jana Karola Chodkiewicza – Jana Kozietulskiego

8. ul. Józefa Poniatowskiego – odcinek Jana Karola Chodkiewicza – Jana Kozietulskiego

9. ul. Jana Kilińskiego – odcinek Jana Karola Chodkiewicza – Jana Kozietulskiego

10. ul. Unii Lubelskiej – odcinek Dworcowa – Warszawska

11. ul. Warszawska – odcinek Aleksandra Fredry – Jana i Jędrzeja Śniadeckich

12. ul. Plac Piastowski – odcinek Generała Józefa Sowińskiego – Jana i Jędrzeja Śniadeckich

13. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich – odcinek Warszawska – Pomorska

14. ul. Zduny

15. ul. Generała Józefa Sowińskiego – odcinek Bocianowo – Hetmańska

16. ul. Bocianowo

17. ul. Racławicka

18. ul. Plac Tadeusza Kościuszki – odcinek Kaszubska – Pomorska

19. ul. Szczepana Jankowskiego

20. ul. Ks. Hugona Kołłątaja

21. ul. Jana Kasprowicza

22. ul. Jana Zamoyskiego – odcinek Gdańska – 20 stycznia 1920r.

23. ul. Mikołaja Kopernika – odcinek Adama Asnyka – Stanisława Staszica

24. ul. Sielanka – odcinek Księdza Ryszarda Markwarta – Stanisława Wyspiańskiego

25. ul. Henryka Siemiradzkiego

26. ul. Jana Długosza

27. ul. Maksymiliana Jackowskiego – odcinek Śląska – Władysława Łokietka

28. ul. Pod Blankami

29. ul. Stary Port – odcinek Franciszka Druckiego–Lubeckiego – Bernardyńska

30. ul. Kaszubska

31. ul. Adama Naruszewicza – odcinek Królowej Jadwigi – Aleksandra Karnickiego

32. plac Wolności



LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM KONTRAPASA W SPP

1. ul. Jana III Sobieskiego – odcinek Gen. Józefa Sowińskiego – Warszawska

2. ul. Hetmańska

3. ul. Mazowiecka

4. ul. Świętojańska – odcinek Tadeusza Kościuszki – Pomorska



LOKALIZACJE ULIC Z PLANOWANYM WPROWADZENIEM PASA ROWEROWEGO W SPP

1. Aleje Adama Mickiewicza

2. Aleje Powstańców Wielkopolskich – odcinek Plac Józefa Weyssenhoffa – Michała Kleofasa Ogińskiego

3. plac Józefa Weyssenhoffa