W regionie posadzą łącznie 32 mln drzewek! Leśnicy zaczęli akcję odnowieniową

2023-03-27, 15:37 Marcin Doliński/Redakcja

W lasach w regionie przybędzie m.in. sosen, gruszy, jabłoni, modrzewiów/fot. Marcin Doliński

Sosna, jabłoń, grusza – to niektóre gatunki, jakich przybędzie w lasach zarządzanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Toruniu. W ramach akcji odnowieniowej w samym tylko Nadleśnictwie Osie zostanie posadzonych 1,4 mln sadzonek.

32 mln – tyle młodych drzewek zostanie posadzonych tej wiosny we wszystkich nadleśnictwach podległych Dyrekcji Lasów w Toruniu. – Posadzimy około 170 hektarów, a na wyobraźnię słuchaczy zadziałają pewnie liczby – to jest około 1,4 miliona sadzonek do posadzenia w Nadleśnictwie Osie – mówi Dawid Warzyński, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa Osie.



Jak tłumaczy jedna z osób uczestniczących w akcji odnowieniowej, sadzonkę trzeba dobrze przydeptać, by do korzeni nie dochodziło powietrze. – Nie może być pęknięć, bo po prostu korzeń obeschnie – tłumaczy.



– Znajdujemy się obecnie na powierzchni około dwuhektarowej, gdzie sadzimy dwuletnią sosnę oraz gatunki uszlachetniające tę powierzchnię: jabłoń, gruszę; będzie też domieszkowy udział modrzewia – dodaje Jakub Długosz, leśniczy Leśnictwa Zajęczy Kąt.