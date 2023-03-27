Забруднення води у гмінах, великодній ярмарок та додаток для подачі ПІТу

2023-03-27, 13:01  Pavlo Podkopaiev/Redakcja
У гміні Добрч сталося забруднення води. Відібрані проби показали наявність ешерихій колі. У трьох селах (Добрч, Некла, Борувно) вода є непридатною для пиття/фото: Pixabay У гміні Добрч сталося забруднення води. Відібрані проби показали наявність ешерихій колі. У трьох селах (Добрч, Некла, Борувно) вода є непридатною для пиття/фото: Pixabay

Вода у гміні Добрч стала непридатною для пиття, музей Яна Каспровича проводить великодній ярмарок та додаток, який полегшує подачу декларації ПІТ.

У гміні Добрч сталося забруднення води. Відібрані проби показали наявність ешерихій колі. У трьох селах (Добрч, Некла, Борувно) вода є непридатною для пиття. Мешканці можуть використовувати її лише в господарських цілях. У кількох місцях гміни поставили спеціальні автомобілі з цистернами питної води. Їхнє точне розташування вказано на сторінці уряду гміни у Фейсбуці.

Наразі встановлюються причини забруднення та проводиться хлорування води. Як запевнив голова Анджей Бердич, сьогодні всі рекомендації санепідконтролю будуть виконані. Водночас у п’ятницю гміна з власної ініціативи замовила додаткові тести.

У музеї імені Яна Каспровича можна помилуватися та придбати унікальні пасхальні прикраси. Цього року свої роботи, серед яких зайчики та писанки зі страусиних яєць, представили рекордні 40 народних майстрів. Ціни робіт – від одного до кількох десятків злотих. Ярмарок у музеї триватиме до Страсної п’ятниці.

Як легко заповнити податкову декларацію? – Українцям, які приїхали до
Польщі після 24 лютого 2022 року і знайшли тут роботу, може допомогти
спеціальний безкоштовний додаток «Pitbot». Він дозволяє швидко та зручно
заповнювати ПІТ рідною мовою, не відвідуючи офісу. 1,5% від податку надійде
до фундації Sursum Corda та буде призначено на подію «Герой», яка має на
меті допомогу громадянам України.

Pozdrawiam serdecznie
Pavlo Podkopaiev


 

Pavlo Podkopaiev

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