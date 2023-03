Kontratak zimy potrwa kilka dni. IMGW wydał ostrzeżenie dla regionu

2023-03-27, 11:27 Agata Raczek/Redakcja

W nocy miejscami prognozowane są opady śniegu/krupy śnieżnej, a temperatura minimalna wyniesie od -5 do -3 st. Celsjusza/fot. ilustracyjna/Pixabay

– Przed nami kilkudniowe ochłodzenie, w nocy temperatura obniży się do -4/-6 st. Celsjusza. Musimy się przygotować na opady śniegu i lokalnie krupy śnieżnej, ale pod koniec tygodnia znowu zacznie robić się cieplej, bardziej wiosennie – zapowiada Michał Szewczyk, dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

W poniedziałek (27 marca) po południu zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, trzeba spodziewać się także przelotnych opadów śniegu, a miejscami krupy śnieżnej. W nocy będzie pochmurnie, miejscami również prognozowane są opady śniegu/krupy śnieżnej.



Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dla wszystkich powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Obowiązuje ono od godz.

21.00 w poniedziałek (27 marca) do godz. 10.00 w środę (29 marca). Synoptycy spodziewają się, że w tym czasie temperatura minimalna wyniesie -6 stopni Celsjusza, a przy gruncie -9 stopni Celsjusza.



– We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, temperatura maksymalna od 0 do 2 st. Celsjusza, wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni. Kolejna noc również chłodniejsza, ale już od czwartku można spodziewać się napływu cieplejszej masy powietrza i wzrostu temperatury maksymalnej do 12–14 stopni – zapowiada synoptyk Michał Szewczyk.