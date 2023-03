Podejrzany o szpiegostwo na rzecz Rosji zatrzymany. Miał działać także na Kujawach i Pomorzu

2023-03-27, 10:49 Polska Agencja Prasowa/Informacyjna Agencja Radiowa

Podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej/fot. ilustracyjna, Pixabay

Między innymi informacje o infrastrukturze krytycznej miał pozyskiwać cudzoziemiec, który jest podejrzany o działalność szpiegowską na rzecz Rosji. Mężczyznę, od stycznia przebywającego w Polsce, zatrzymano we wtorek (21 marca) w Gdańsku.

O zatrzymaniu poinformowała w poniedziałek (27 marca) rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. – Z poczynionych w sprawie ustaleń wynika, że podejrzany działał na rzecz rosyjskiego wywiadu poprzez pozyskiwanie i gromadzenie informacji, między innymi o infrastrukturze krytycznej na obszarze województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz o działaniach służb i organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Pozyskiwane informacje mężczyzna przekazywał rosyjskiej służbie wywiadowczej – przekazała.



Dodała, że w trakcie przesłuchania przez prokuratora Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku podejrzany przyznał się do prowadzenia działalności szpiegowskiej, opisał szczegóły i okoliczności zwerbowania przez rosyjski wywiad.



– Jak wynika z ustaleń postępowania, podejrzanego nakłoniono do podjęcia działalności szpiegowskiej w Polsce. Mężczyzna wykonywał zadania zlecone przez rosyjską służbę co najmniej od stycznia 2023 roku – wyjaśniła prok. Wawryniuk.



– Postępowanie Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Gdańsku jest jednym z kilku postępowań dotyczących działalności na rzecz służb wywiadowczych Rosji i Białorusi, jakie prokuratorzy pionu do spraw wojskowych prowadzą obecnie. Kilka postępowań zostało już zakończonych aktami oskarżenia – przekazała prok. Wawryniuk.



Na wniosek prokuratora w czwartek Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w Gdańsku zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące. Za zarzucane przestępstwo mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.