Na kilka dni musimy pożegnać wiosnę i pogodzić się z powrotem zimy

2023-03-26, 15:54 Polska Agencja Prasowa

Synoptyk IMGW prognozuje, że od godziny 1.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura powietrza spadnie do około -1 stopnia Celsjusza/fot. Archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed przymrozkami w nocy z niedzieli na poniedziałek dla czternastu powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.

Synoptyk IMGW prognozuje, że od godziny 1.00 w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura powietrza spadnie do około -1 stopnia Celsjusza, a przy gruncie do -3 stopni. Przymrozki mogą występować lokalnie do godziny 7.00 w poniedziałek.



Ostrzeżenie obejmuje powiaty: brodnicki, bydgoski, miasto Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, miasto Grudziądz, grudziądzki, nakielski, sępoleński, świecki, miasto Toruń, toruński, tucholski i wąbrzeski.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska określono na 80 proc. IMGW informuje, że w kolejnych dniach temperatura w nocy także będzie spadała poniżej 0 stopni.