Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Procesję przygotowali uczniowie Zespołu Szkół Katolickich

2023-03-25, 12:00 Diecezja Bydgoska/Redakcja

Bydgoska Droga Krzyżowa została przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół Katolickich. Nabożeństwu przewodniczył biskup Krzysztof Włodarczyk/Fot: Marcin Jarzembowski, diecezja.bydgoszcz.pl

Nabożeństwo odbyło się pod hasłem „Mam Ciebie”. Uczestnicy pokonali trasę od bydgoskiej katedry do bazyliki pw. św. Wincentego à Paulo.

Uczniowie Zespołu Szkół Katolickich – Pomnika Jana Pawła II wybiorą się na Światowe Dni Młodzieży do Portugalii. Jednak zanim to zrobią, przygotowali scenariusze poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej. W opowieści, oprócz męki Jezusa Chrystusa, pokazano historię Karola.



– To bohater, który przeżywa trudny okres w życiu, głównie ze względu na problemy z relacjami. Wciąż poszukuje swojej drogi oraz walczy z emocjami – powiedziała Gabriela Białczyk, dodając, że każdy mógł w tej opowieści znaleźć coś dla siebie. Coś, co dotknęło serca. – Ta droga nie da prostych odpowiedzi, ale pozwoli nam zadać sobie ważne pytania – dodała Gabriela Białczyk.



Dialogi były odtwarzane podczas procesji, a poszczególnych bohaterów odegrali uczniowie i nauczyciele. W ramach nabożeństwa powstała też piosenka, napisana przez Julię Szajdę. Z kolei adoracji w bazylice pw. św. Wincentego à Paulo towarzyszyły wybrane fragmenty Muzycznej Drogi Krzyżowej autorstwa Michała Biechowskiego i wykonane przez chór Zespołu Szkół Katolickich w Bydgoszczy.



– Przypominamy sobie, że jesteśmy w drodze, a ona ma zawsze swój cel. Ma sens, kiedy wiemy, w jakim kierunku zmierzamy – mówił bp Krzysztof Włodarczyk, zapraszając do przejścia po śladach Jezusa. – To wspaniały dar modlitwy w diecezjalnej wspólnocie – dodał, dziękując wszystkim za udział w nabożeństwie i jego przygotowaniu.