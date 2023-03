Jak pracował Andrzej Wajda? Rysunki i szkice reżysera zaprezentowano w Grudziądzu [zdjęcia]

2023-03-25, 11:00 Marcin Doliński/Redakcja

Prace, szkice i plakaty związane z Andrzejem Wajdą zaprezentowano w grudziądzkim muzeum/Fot: Marcin Doliński

Wystawę „Z Archiwum Andrzeja Wajdy” otwarto w grudziądzkim muzeum. Ekspozycja pokazuje pracę od kuchni jednego z najwybitniejszych twórców w historii kina.

Oglądać można szkice, notatki i plany sporządzone ręką reżysera, poza tym na wystawie prezentowane są eksponaty z planów filmowych.



– Wystawa to zbiór plakatów i rysunków z całego życia reżysera. Są również notatki i opisy scenariuszy, które Andrzej Wajda złożył w swoim archiwum w 2011 roku – powiedziała Dominika Górowska, kurator wystawy z archiwum reżysera.



Poszczególne elementy kolekcji opisał Mateusz Matysiak, drugi z opiekunów ekspozycji. – Andrzej Wajda cały czas rysował, malował i rozpisywał różne sceny. Jego szkicowniki są pełne notatek. Zaprezentowaliśmy na przykład rysunki do dwóch filmów: „Lotnej” i „Kroniki wypadków miłosnych”. Pierwszy z nich opowiada o losach kawalerzystów, który wyruszają na kampanię wrześniową w 1939 roku. Również druga z produkcji odnosi się do kawalerii, bo tam przewija się pułk, który jest motywem przewodnim.



Wystawę można oglądać za darmo w sobotę (25 marca) – ekspozycja będzie czynna do czerwca.