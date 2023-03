Minister Anna Gembicka w siedzibie Ochotniczej Strazy Pożarnej w Szubinie

2023-03-24, 20:45 Marcin Glapiak/Redakcja

Anna Gembicka, sekretarz stanu w ministerstwie rolnictwa i wsi odwiedziła jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie, która jest jedną z najstarszych tego typu jednostek w gminie.

– Takie spotkania są bardzo ważne. Pomagają nam zorientować się, jakie są jeszcze potrzeby, co jeszcze warto zrobić – mówi minister Anna Gembicka. – Dlatego bardzo dużo jeździmy po Polsce. Także w naszym województwie kujawsko-pomorskim tych spotkań nie brakuje. Bardzo się cieszę, że jest zainteresowanie, czy to ze strony jednostek OSP, ale także Kół Gospodyń Wiejskich i innych organizacji, które chcą rozmawiać, chcą nam przekazywać swoje uwagi. Jest to dla nas bardzo cenne.



– Znajdujemy się w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie. To jedna z najstarszych jednostek w gminie. Ma prawie 190 lat. Na wyposażeniu naszej jednostki są trzy pojazdy gaśnicze. Rokrocznie do rozmaitych działań jesteśmy wzywani około 170 razy – mówi Michał Prybiński, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Szubinie.



Warto wiedzieć: jednostka OSP Szubin liczy 52 członków. Zrzesza młodzieżowe oraz dziecięce drużyny pożarnicze, na które składa się 23 członków. Szubińska jednostka w 2022 roku uczestniczyła w 166 akcjach, z czego 23 to gaszenie pożarów, a 141 – likwidacja miejscowych zagrożeń. Dwa alarmy okazały się fałszywe.