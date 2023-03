„Dzieci się nie da przekupić!" Robert Janowski odebrał w Toruniu Order Uśmiechu [zdjęcia]

2023-03-24, 18:40 Monika Kaczyńska/Redakcja

Podczas jubileuszowych uroczystości w Dworze Artusa Order Uśmiechu otrzymał dziennikarz Robert Janowski/fot. torun.pl

W Toruniu trwa XVI Ogólnopolski Zlot Szkół i Placówek im. Kawalerów Orderu Uśmiechu. 60-lecie powstania świętuje też Szkoła Podstawowa nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu z Torunia. Podczas jubileuszowych uroczystości w Dworze Artusa dziennikarz Robert Janowski otrzymał Order Uśmiechu.

– To medal nadawany przez dzieci - podkreśla Iwona Muszyńska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 23 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Toruniu. – To dzieci wnioskują do kapituły o nadanie Orderu osobie, wobec której żywią radość, zaufanie, cieszą się tym, co ta osoba dla nich robi i doceniają działalność takiej osoby.



– Radość jest! Dzieci się nie da przekupić – mówi Robert Janowski. – Reagują i głosują spontanicznie, zgodnie z sercem i dlatego to jest niezwykły moment, dla mnie bardzo miły. Nie spodziewałem się, że przez taką ludzką, taką codzienną, jak my wszyscy, działalność charytatywną i pomoc, że to będzie miało odzew, że to się właśnie w takiej formie spełni, ale nie zakończy. Bo to niczego nie zmienia w moim sercu, w moim życiu. Jestem wzruszony – mówił kawaler Orderu Uśmiechu.



Punktem kulminacyjnym pasowania na kawalera Orderu Uśmiechu jest wypicie przez nagrodzoną osobę soku z cytryny, a potem szeroki i promienny uśmiech. To warunek otrzymania odznaczenia.



Więcej w relacji Moniki Kaczyńskiej.