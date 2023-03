Gołą ręką wybił szybę w oknie biura posłanki PiS we Włocławku. Policja już go ma

2023-03-24, 12:18 Marek Ledwosiński/Redakcja

Włocławskie biuro poselsko-senatorskie Prawa i Sprawiedliwości mieści się na parterze gmachu Rektoratu Kujawskiej Szkoły Wyższej na Placu Wolności we Włocławku/fot. Joanna Borowiak - Poseł na Sejm, Facebook

Policja schwytała wandala, który wybił szybę w oknie biura parlamentarnego posłanki Prawa i Sprawiedliwości we Włocławku. Okazało się, że nie był to akt polityczny, ale zwykły wybryk chuligański.

Nadkomisarz Joanna Seligowska-Ostatek z włocławskiej policji informuje, że całe zdarzenie zarejestrowały kamery ulicznego monitoringu. Na nagraniu widać, jak sprawca gołą ręką tłucze szybę w oknie.



- Policjanci analizowali nagrania z monitoringu. Na tej podstawie rozpoznali mężczyznę, którym okazał się 21-letni mieszkaniec Włocławka – opowiada policjantka. - Mężczyzna został w piątek dowieziony do komendy, gdzie usłyszał zarzut uszkodzenia mienia.



21-latek przyznał się do zarzucanego czynu, a swoje zachowanie tłumaczył spożytym alkoholem, pod wpływem którego uderzył w przypadkowe okno. - Materiały sprawy zostaną skierowane do sądu z wnioskiem o ukaranie mężczyzny. Czyn ten zagrożony jest karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny – informuje nadkom. Seligowska-Ostatek.